УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Моторошно, жах прямо": вночі в Криму лунали вибухи в районі аеродрому окупантів

Анна Ярославська
21 вересня 2023, 08:19 оновлено 21 вересня, 08:24
8
Вибухи стали звучати біля Новофедорівки близько опівночі. Їх також чули в інших населених пунктах: Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.
Вибухи в Криму
Вибухи в Криму прогриміли в ніч на 21 вересня / Колаж: Главред, фото: скріншот, depositphotos.com

У ніч на 21 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, голосно було в районі Новофедорівки біля аеродрому російських загарбників. У Міноборони РФ заявили про атаку дронів на анексований півострів і відзвітували про роботу ППО.

Як повідомляє Telegram-канал Кримський вітер, вибухи стали звучати біля Новофедорівки близько опівночі. Їх також чули в інших населених пунктах: Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

"Під Сімферополем теж неспокійно, працює росПВО... В районі с. Молочне - с.Затишне під Євпаторією стріляє "Панцир-С1", повідомляють підписники", - йдеться у повідомленні.

відео дня

У пабліках і Telegram-каналах називають нинішню атаку безпілотників в окупованому Криму однією з "наймасовіших".

Скріншот повідомлення Telegram

Дивіться відео - в окупованому Криму прогриміли вибухи:

Скріншот

У Мережі повідомляють про щонайменше два вибухи в Євпаторії. Також місцеві жителі розповідають, що бачили БПЛА, який летів у бік аеродрому Джанкоя.

"У Севастополі в районі Козачої та Очеретяної бухт дуже голосно протягом останньої години... У Миколаївці чути вибухи і гул безпілотника... У Затишному Сакського району голосно", - пишуть у Мережі.

Жителі окупованого півострова писали панічні повідомлення й навіть припускали, що це остання ніч Кримського мосту:

Скріншот повідомлення в Telegram
Скріншот повідомлення в Telegram
Скріншот повідомлення в Telegram
Скріншот повідомлення в Telegram

Окупаційна влада відреагувала на "бавовну" в Криму через кілька годин. Радник так званого "глави Криму" Олег Крючков заявив про роботу ППО.

"Просимо всіх кримчан зберігати спокій. Якщо чуєте звуки прольоту безпілотника або роботу ППО - відійдіть від вікон. Офіційна інформація буде пізніше", - написав він.

Що кажуть у Міноборони РФ

У Міноборони РФ заявили, що в ніч з 20 на 21 вересня була "припинена спроба здійснити атаку безпілотними літальними апаратами літакового типу".

"Засобами протиповітряної оборони знищено над акваторією Чорного моря та територією Республіки Крим 19 українських БПЛА, над територіями Курської, Бєлгородської та Орловської областей - по одному", - відзвітували у відомстві країни-агресора.

Вибухи в Криму

Сили оборони України отримали вогневий контроль над усім захопленим агресором Росією Кримським півостровом. Тепер там немає жодної точки, до якої не дотягувалися б ЗСУ. На балансі української армії є не лыше ракети Storm Shadow, а й інше серйозне озброєння. Кримчанам слід триматися подалі від військових об'єктів. Про це заявив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

Ще в липні представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що "Крим-це точно не тил і не безпечна територія", тому окупантам потрібно добровільно якомога швидше покинути український півострів.

Нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Збройні Сили України проводять успішний контрнаступ, володіють ініціативою на полі бою та прорвали першу лінію "оборони" російських окупантів. Директор Кремля Володимир Путін вже говорить не про наступ, а про відбиття українських атак. Київ готується до боротьби за звільнення захопленого агресором Росією Криму.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
дрони новини України новини Криму вибух
Реклама

Головне за день

"Моторошно, жах прямо": вночі в Криму лунали вибухи в районі аеродрому окупантів

"Моторошно, жах прямо": вночі в Криму лунали вибухи в районі аеродрому окупантів

08:19 Україна
Ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи - що відомо

Ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи - що відомо

06:32 Україна
Україна здатна знищити Чорноморський флот РФ: експерт розкрив сценарій

Україна здатна знищити Чорноморський флот РФ: експерт розкрив сценарій

02:10 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:19

"Моторошно, жах прямо": вночі в Криму лунали вибухи в районі аеродрому окупантів

08:14

Росіяни вдарили по житлових кварталах в Херсоні: є загиблі і поранені

06:55

До березня путінський режим може впастиПогляд

05:20

Навіть не здогадуєтеся: названо найдивніші добавки, які ви їли

05:00

Що робити, якщо не працює Wi-Fi роутер: способи, які повернуть вам Інтернет

Ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи - що відомоРакетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи - що відомо
04:32

Яке сьогодні свято 21 вересня: день у світовій та українській історії, церкві

04:30

Які речі потрібно викинути 22 вересня, щоб позбутися від хвороб: прикмети дня

04:00

Кадирова вирішили ліквідувати: розкрита несподівана причина і ймовірний сценарійВідео

03:30

Чому неправильно казати "він являється студентом": Авраменко пояснив помилку

Реклама
03:05

Чуттєва симфонія жіночності: Анна Неплях оголила плічка в прозорій сукні

02:42

Навіть антипригарну: як очистити стару сковороду до блиску

02:10

Україна здатна знищити Чорноморський флот РФ: експерт розкрив сценарійВідео

01:45

"Став флотилією": Коваленко пояснив, як атаки на російські кораблі впливають на ЧФ РФВідео

00:17

Польща припинила постачання зброї Україні: що сталося між країнами

00:00

Кім Кардашьян закрутила роман з футболістом Бекхемом - ЗМІ

20 вересня, середа
23:40

Колишня наречена Кличка і мати його дочки кардинально змінила зовнішність

23:05

Ріанна підтвердила народження дитини від ASAP Rocky та показала обличчя сина

23:00

Там було багато командирів: подробиці удару по командному пункту флоту РФ в Криму

22:46

Кадиров "воскрес": посіпака Путіна з'явився у несподіваному відеоВідео

22:15

"Вони націлилися на 4 міста": коли РФ повністю припинить обстрілювати ракетами Україну - прогноз

Реклама
22:11

Горілка, сигарети, перепалене волосся і бридкі фото: як виглядає дочка путініста Ернста з США

22:06

10 днів незаконно тримали у військкоматі: нові деталі справи про побиття ухилянтів

21:50

Росія "кинула" Вірменію: Путін привітав капітуляцію в Карабасі

21:48

Підтримував "русский мир" і втік з України: де зараз Андрій Доманський

21:23

Азербайджан повернув Карабах і відновив суверенітет, у Вірменії - протестиВідео

21:07

"Буде новий елемент": США оголосять новий пакет військової допомоги Україні

20:55

Знищення ВДК та підводного човна окупантів: РФ терміново вивела субмарини з Севастополя

20:41

Чому люди вітаються в горах: ввічливість або таємне значення

20:29

Максим Галкін показав Аллу Пугачову на пляжі без макіяжу

20:17

Підрозділи ГУР отримали ще 24 дрони з нагоди 24-ї річниці компанії FavbetФото реклама

20:14

Постпред Росії в ООН влаштував істерику через Зеленського і нарвався на "ляпас"

19:54

Буде тепло, але не скрізь: які регіони плаватимуть через дощі

19:40

П'яна Захарова прийшла на похорон актора і обматюкала колег

19:21

Артистка оркестру ЗСУ та "Королева Польщі": подробиці 4 випуску Голосу країни-13

19:21

У Карабасі вбили російських "миротворців" – Міноборони РФ

19:17

Неможливо смачно: Клопотенко показав хвилинний рецепт битих огірків

19:11

Зеленський представив "формулу миру" в ООН: висунув РФ дві вимоги

19:10

Ситуація критична: по зерновій угоді і Польщі короткоПогляд

18:52

Чим можна заразитися від собаки: чому тварину не можна пускати на диван

18:52

У Польщі дали задню: заявили про бажання домовлятися з Україною по зерну

Реклама
18:43

Величезна територія у вогні після потужних вибухів: ЗСУ підірвали базу РФ у Криму

18:33

У чому сенс прибирання: психолог Карпачов стверджує, що можна не прибирати вдома

18:22

ЗСУ до зими можуть вийти до Криму, сили РФ у Токмаку чекає розвилка - КоваленкоВідео

17:56

Б'є на 90 кілометрів: РФ почала застосовувати далекобійні дрони Ланцет — BildВідео

17:36

Планка для схуднення: 11 варіантів популярної вправи, які допоможуть прибрати живітВідео

17:25

Віконце, не пітній: що потрібно зробити, щоб не було конденсату на вікнах

17:21

Електронний реєстр військовозобов'язаних: що дізнається Міноборони про українців

16:55

Весь графік червоний: Україну накрила дуже сильна та затяжна магнітна буря

16:53

Кадиров помер чи ні: в ГУР дали відповідь і розповіли про боротьбу за його спадщину

16:47

"Складається із кількох фаз": Коваленко розкрив, як і коли ЗСУ повернуть КримВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти