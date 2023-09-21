"Моторошно, жах прямо": вночі в Криму лунали вибухи в районі аеродрому окупантів

Вибухи стали звучати біля Новофедорівки близько опівночі. Їх також чули в інших населених пунктах: Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

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Вибухи в Криму прогриміли в ніч на 21 вересня / Колаж: Главред, фото: скріншот, depositphotos.com

У ніч на 21 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, голосно було в районі Новофедорівки біля аеродрому російських загарбників. У Міноборони РФ заявили про атаку дронів на анексований півострів і відзвітували про роботу ППО.

Як повідомляє Telegram-канал Кримський вітер, вибухи стали звучати біля Новофедорівки близько опівночі. Їх також чули в інших населених пунктах: Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

"Під Сімферополем теж неспокійно, працює росПВО... В районі с. Молочне - с.Затишне під Євпаторією стріляє "Панцир-С1", повідомляють підписники", - йдеться у повідомленні.

відео дня

У пабліках і Telegram-каналах називають нинішню атаку безпілотників в окупованому Криму однією з "наймасовіших".

Дивіться відео - в окупованому Криму прогриміли вибухи:

У Мережі повідомляють про щонайменше два вибухи в Євпаторії. Також місцеві жителі розповідають, що бачили БПЛА, який летів у бік аеродрому Джанкоя.

"У Севастополі в районі Козачої та Очеретяної бухт дуже голосно протягом останньої години... У Миколаївці чути вибухи і гул безпілотника... У Затишному Сакського району голосно", - пишуть у Мережі.

Жителі окупованого півострова писали панічні повідомлення й навіть припускали, що це остання ніч Кримського мосту:

Скріншот повідомлення в Telegram

Скріншот повідомлення в Telegram

Окупаційна влада відреагувала на "бавовну" в Криму через кілька годин. Радник так званого "глави Криму" Олег Крючков заявив про роботу ППО.

"Просимо всіх кримчан зберігати спокій. Якщо чуєте звуки прольоту безпілотника або роботу ППО - відійдіть від вікон. Офіційна інформація буде пізніше", - написав він.

Що кажуть у Міноборони РФ

У Міноборони РФ заявили, що в ніч з 20 на 21 вересня була "припинена спроба здійснити атаку безпілотними літальними апаратами літакового типу".

"Засобами протиповітряної оборони знищено над акваторією Чорного моря та територією Республіки Крим 19 українських БПЛА, над територіями Курської, Бєлгородської та Орловської областей - по одному", - відзвітували у відомстві країни-агресора.

Вибухи в Криму

Сили оборони України отримали вогневий контроль над усім захопленим агресором Росією Кримським півостровом. Тепер там немає жодної точки, до якої не дотягувалися б ЗСУ. На балансі української армії є не лыше ракети Storm Shadow, а й інше серйозне озброєння. Кримчанам слід триматися подалі від військових об'єктів. Про це заявив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

Ще в липні представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що "Крим-це точно не тил і не безпечна територія", тому окупантам потрібно добровільно якомога швидше покинути український півострів.

Нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Збройні Сили України проводять успішний контрнаступ, володіють ініціативою на полі бою та прорвали першу лінію "оборони" російських окупантів. Директор Кремля Володимир Путін вже говорить не про наступ, а про відбиття українських атак. Київ готується до боротьби за звільнення захопленого агресором Росією Криму.

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