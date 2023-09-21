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РФ атакувала ракетами Рівненщину: зруйноване СТО і не тільки, багато людей без світла

Альона Вороніна
21 вересня 2023, 09:56 оновлено 21 вересня, 09:58
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Російські ракети влучили в цивільну та енергетичну інфраструктуру у Рівненській області.
Ракетный удар, ракета, спасатель
РФ атакувала ракетами Рівненщину/ колаж: Главред, фото: скрін, Міноборони РФ, ДСНС України

Під час масованої ракетної атаки окупантів по Україні рано вранці 21 вересня була атакована також Рівненська область. Ракети влучили в цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Про це розповів очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у відеозверненні. Він повідомив, що, зокрема, була частково зруйнована СТО і пошкоджені автомобілі, які були там.

"Позаду мене СТО, яке частково зруйноване, та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлося без жертв", – зазначив голова ОВА.

відео дня

Також він повідомив, що внаслідок атаки відсутнє енергопостачання у частині Рівненського району. Всі відповідні служби працюють, в тому числі й Рівнеобленерго.

Голова Ровенской ОВА
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів про атаку РФ по Рівненщині/ скрін

Дивіться відео, як голова Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів про атаку РФ по Рівненщині:

Ракетний удар РФ по Україні

Рано вранці у четвер, 21 вересня, країна-агресорка Росія завдала ракетного удару по Україні. У Києві, Харкові, Рівному та інших містах прогриміли вибухи. У Києві через падіння уламків були пошкодження у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли загоряння. Постраждали 7 осіб, зокрема дитина.

Також росіяни атакували готель у Черкасах, там почалася пожежа. Постраждали 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу.

У Харкові внаслідок атаки зруйновано складську будівлю, постраждали дві людини. У Львівській області ворог завдав удару по промисловій зоні, є руйнування та займання.

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війна в Україні вторгнення Росії Рівненська область ракетний удар
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