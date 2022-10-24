Гуркіт і величезний стовп диму: у Новій Каховці прогриміли вибухи після прильотів

Вибухи в Новій Каховці / скріншот

У Новій Каховці Херсонської області, захопленій російськими окупантами, вранці в понеділок, 24 жовтня, прогриміли вибухи.

В одному з районів міста в місці прильоту піднімається стовп диму. Відео опубліковано в Telegram.

За інформацією очевидців, у місті спрацювала система протиповітряної оборони окупантів РФ.

Незважаючи на це, пролунали вибухи після кількох "прильотів".

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Наступ ЗСУ на півдні

Раніше командувач окупантами РФ Сергій Суровікін вперше виступив з доповіддю про ситуацію на війні в Україні. Він заявив, що ситуацію в зоні проведення так званої "спецоперації" можна охарактеризувати як "напружену". За його словами, подальші дії російської окупаційної армії "будуть залежати від ситуації, що складається".

При цьому Суровікін відкрито натякнув на те, що окупанти розглядають можливість здачі Херсона. "(Обстановка, - ред) ... вона непроста, не виключається прийняття непростих рішень", - сказав командувач окупантів РФ.

Зазначимо, що Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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