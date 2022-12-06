"Спроба № 3": терористу-невдасі Гіркіну не дають воювати в Україні

Ігор Гіркін всіляко намагається потрапити на фронт, але його спроби не увінчалися успіхом.

Терористу-невдасі Гіркіну не дають воювати в Україні / t.me/kazansky2017

Російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який нібито пішов в один з добровольчих батальйонів РФ для війни проти України, раптово повернули в Москву.

За словами Стрєлкова, причиною його повернення стали дивні дії з боку керівництва. Спочатку його ніби як зарахували в один з підрозділів "народної міліції ДНР", а потім несподівано з'ясувалося, що в списках особового складу його імені немає.

"До мене неофіційно довели інформацію, що неузгоджене зарахування до складу народної міліції викликало невдоволення вищого командування, але запевнили, що це питання буде з часом залагоджено, а поки я буду виконувати обов'язки начальника штабу формованого батальйону, формально перебуваючи на посаді рядового, що мене цілком влаштовувало. Після досить тривалого перебування на військовому полігоні я відбув з групою бійців в район розташування основних сил під Сватове. А в кінці листопада я з деяким подивом з'ясував, що не значуся в списках особового складу", - пише Стрєлков.

"Якби зі мною що-небудь трапилося, то це було б представлено виключно самодіяльністю авантюриста Гіркіна", - додав терорист.

Також він зазначив, що зараз знаходиться в Москві.

"Спроба № 3 взяти безпосередню участь у бойових діях проти Збройних сил поважних київських партнерів (їх тепер у зведеннях МО іменують якимись "бойовиками") не завершилася успіхом, хоча була дуже близька до того", - повідомив терорист-невдаха.

Раніше повідомлялося, що Гіркін не виходить на зв'язок з 10 жовтня. Російські пропагандисти стверджують, що він нібито пішов воювати "в один з добровольчих батальйонів".

Нагадаємо, Гіркін заявив про те, що причина військових невдач РФ полягає в профнепридатності частини російських воєначальників.

"Найважливіше. Бійка за владу вийшла на поверхню. Кадиров (за підтримки Пригожина) атакував генерала Лапіна за здачу Лиману (хоча вина останнього, цілком ймовірно, лише в тому, що він не ладнає з самим Кадировим, так як Лапін За оборону Лиману спочатку не відповідав — його частини були спрямовані на допомогу з іншої ділянки фронту і до того ж спрямовані занадто пізно)", - скаржився російський терорист.

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