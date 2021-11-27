У Новій Одесі прогримів вибух у багатоповерхівці, зруйновано два поверхи будинку

Вибух у Новій Одесі стався 27 листопада / Фото facebook.com/mykoda

Вранці в суботу, 27 листопада, в панельній багатоповерхівці в Новій Одесі в Миколаївській області стався вибух побутового газу.

Через вибух зруйнувалися четвертий та п'ятий поверхи п'ятиповерхового будинку, всього в будівлі шість під'їздів, повідомили ГУ ДСНС.

Прессекретар відомства Ільяна Пацюк у коментарі Суспільному розповіла, що дві людини заблоковані на п'ятому поверсі.

"Щодо інших постраждалих інформація уточнюється. Зруйновано дві квартири", - розповіла вона.

Фото t.me/ua112

Фото t.me/ua112

На місці працюють 20 рятувальників, 5 одиниць техніки та медики.

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Ситуацію прокоментував глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім. За його словами, на місце події виїхали його заступник Ігор Кузьмін і голова районної адміністрації Ігор Мухарський.

Як повідомляв Главред, в березні в місті Боярка Київської області прогримів потужний вибух. Загинула одна людина. При цьому постраждали найближчі будинки (у людей знесло паркани і повибивало вікна), чотири автомобілі та лінії електропередач.