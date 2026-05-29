Підірвано центр РЕР ворога: подробиці потужного удару дронів по цілях ФСБ

В результаті атаки безпілотників СБУ було виведено з ладу ключові об'єкти центру радіоелектронної розвідки противника.

Уражено центр радіоелектронної розвідки ФСБ РФ

Фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вразили 16-й центр ФСБ РФ, який займається радіоелектронною розвідкою.

"Цей пункт управління, розташований у Темрюкському районі Краснодарського краю, ворог використовував для наведення ракет і безпілотників на територію України, а також для перехоплення сигналів з іноземних супутників", - повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що в результаті атаки безпілотників СБУ були виведені з ладу ключові об'єкти центру радіоелектронної розвідки ворога.

У спецслужбі уточнили, що такі спецоперації мають стратегічне значення, оскільки послаблюють можливості РФ контролювати повітряний простір, координувати роботу засобів ППО та наносити удари по Україні.

Знищення центрів радіоелектронної розвідки відкриває нові можливості для українських дронів і ускладнює Росії захист військових об'єктів у глибокому тилу, додали в СБУ.

Що відомо про атаку на об'єкти в РФ

На військовому аеродромі в районі Липецька сталася пожежа, в результаті якої, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, було знищено два російські бойові літаки — Су-30 і Су-27.

Зазначається, що до операції могли бути причетні підпільні групи, що діють на території Росії. Повідомляється, що підготовка тривала близько двох тижнів: за цей час учасники нібито змогли проникнути на об'єкт, подолати заходи безпеки та пошкодити авіацію прямо в ангарах.

Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах — "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя, застосовуючи керовані авіабомби

Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

