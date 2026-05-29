Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна під атакою ракет і дронів: у багатьох областях оголошено тривогу

Ангеліна Підвисоцька
29 травня 2026, 19:45оновлено 29 травня, 21:36
google news Підпишіться
на нас в Google
Російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами.
шахід, ракета
Росія атакувала Україну ракетами та дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • Росія атакувала Україну дронами та ракетами
  • У Київській області пролунали вибухи
  • Існує загроза нового масованого обстрілу

У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами та ударними дронами. Це підтвердив голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

"Ворог проводить повітряну атаку, бережіть себе", - написав він.

відео дня

Моніторингові канали зазначають, що поки не був встановлений тип ракет. Ймовірно, росіяни запустили ракети з Ту-95МС. Згодом монітори повідомили про запуск балістичних ракет з Брянська.

Відомо, що вибухи прогриміли у Київській області. Загалом ракети летіли у напрямку Білої Церкви.

У КМДА попередили про загрозу застосування ворожого озброєння.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - йшлося у повідомленні.

Україна під атакою ракет і дронів: у багатьох областях оголошено тривогу
Російські літаки Ту- / Інфографіка Главреда

Загроза обстрілу

У Телеграм-каналі "Николевский Ванек" зазначається, що вночі може бути масований обстріл. Під атакою може опинитися столиця та Київська область.

"Особливо для Фастова, Борисполя, Обухове, Українки, Білої Церкви, Ірпеня та Василькова (Київ не згадую, бо і так зрозуміло) . Останнім часом вони дивились не лише Київську область, але у нас майже всі аналітики впевнені, що основна маса ночі полетить на Київську область", - йдеться у повідомленні.

Monitor наголошує, що ймовірність комбінованої атаки на високому рівні. Ворог може вже найближчим часом застосувати ракетне озброєння для ударів по Україні.

Нині на аеродромах в західних регіонах РФ перебувають до 6 бортів Ту-95МС. Вони готові до вильоту. Також росіяни доставили ударні дрони на полігони запуску у Криму та на схід від України. Росіяни вже запустити ударні дрони.

"Балістичні загрози на ніч на високому рівні. Флот без активності", - йдеться у повідомленні.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

Читайте також:

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Підірвано центр РЕР ворога: подробиці потужного удару дронів по цілях ФСБ

Підірвано центр РЕР ворога: подробиці потужного удару дронів по цілях ФСБ

20:58Україна
Розвідка дізналася плани ворога: Зеленський попередив про підготовку нового удару РФ

Розвідка дізналася плани ворога: Зеленський попередив про підготовку нового удару РФ

19:51Україна
Україна під атакою ракет і дронів: у багатьох областях оголошено тривогу

Україна під атакою ракет і дронів: у багатьох областях оголошено тривогу

19:45Війна
Реклама

Популярне

Більше
Розвідка США дізналася про просування ЗСУ: у Конгресі зробили гучну заяву

Розвідка США дізналася про просування ЗСУ: у Конгресі зробили гучну заяву

Мурахи втечуть за одну ніч: дешевий домашній трюк здивує багатьох

Мурахи втечуть за одну ніч: дешевий домашній трюк здивує багатьох

Які люди мають зв'язок із вищими силами: дати народження з унікальною енергією

Які люди мають зв'язок із вищими силами: дати народження з унікальною енергією

Заплутана головоломка з сірниками, яку розгадає не кожен дорослий

Заплутана головоломка з сірниками, яку розгадає не кожен дорослий

Щастя вже на порозі: для яких знаків зодіаку кінець травня стане особливим

Щастя вже на порозі: для яких знаків зодіаку кінець травня стане особливим

Останні новини

20:58

Підірвано центр РЕР ворога: подробиці потужного удару дронів по цілях ФСБ

20:56

Кінець тривогам на: які три знаки зодіаку знайдуть повний спокій на вихідних

20:51

Біля будинку краще не садити: у які дерева найчастіше влучає блискавкаВідео

19:54

Як ще можна назвати Тетяну українською - незвичні варіанти звертань

19:51

Розвідка дізналася плани ворога: Зеленський попередив про підготовку нового удару РФВідео

Україна візьметься за Москву восени-взимку, у серпні-вересні полетить наша балістика – КоваленкоУкраїна візьметься за Москву восени-взимку, у серпні-вересні полетить наша балістика – Коваленко
19:45

Україна під атакою ракет і дронів: у багатьох областях оголошено тривогу

19:10

Чому Румунія не збила російський дрон: Невзлін назвав справжню причинуПогляд

18:59

Кольори перевернуті чи ні: розкрито секрет прапора України ще з часів УНРВідео

18:57

Прохолода в будинку без кондиціонера: як працює простий грецький трюк

Реклама
18:52

У "ПриватБанку" відмовляються віддавати гроші: що відбувається

18:35

Одна добавка до пергаменту – і про проблеми з випічкою можна забути назавждиВідео

18:31

Дівчина знайшла на розпродажі стару шафу і відразу зрозуміла її особливість

18:29

Будівельна компанія НЕСТ досьє

18:24

Принесе негатив у дім: чому не варто залишати обручку після розриву шлюбу

18:21

Улюбленець долі в червні: на кого чекають доленосні новини та новий етап у житті

18:01

ЗСУ перейшли до контрнаступу: Коваленко назвав "гарячі" напрямки фронтуВідео

18:00

Мрія, яку не відклала на потім: як "Аптека 9-1-1" допомагає фармацевтам здобути вищу освіту та будувати кар’єру новини компанії

17:55

"Лунає як "Нам кінець": скандальну Приходько налякав гімн України

17:46

На дні моря знайшли корабель із скарбами, забутими на 300 років

17:39

Кар'єрний злет і прибуток на цілий рік: на кого чекає неймовірна удача з червня 2026Відео

Реклама
17:31

Економія в авто без зайвих зусиль: одна деталь різко знижує витрату паливаВідео

17:22

Джеджула показав дорослого сина від Дімопулос

17:05

Чоловік відчинив старий сарай і побачив те, чого зовсім не очікувавВідео

17:02

Гороскоп Таро на завтра, 30 травня: Тельцям — урок, Ракам — важлива покупка

16:56

Влупив 4-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

16:56

По всьому Уралу та в 20 регіонах РФ оголошена ракетна небезпека: є влучання

16:39

Сумка до взуття — вже неактуально: як правильно поєднувати речі в образіВідео

16:31

Шалений стрибок євро: новий курс валют на 1 червня

16:25

Посадили один раз — урожай збирають роками: які овочі майже не потребують доглядуВідео

16:19

Про комарів можна забути на все літо: який запах комахи не переносять

15:53

Заплутана головоломка з сірниками, яку розгадає не кожен дорослий

15:36

Жінка переїхала до "країни мрій" і швидко розчарувалася

15:16

"Я жила з нарцисом": екс-дружина Ращука відверто розповіла про розлучення

15:09

Прихильниця Путіна Поліна Гагаріна вимагає зняти санкції: що вона витворяє

14:57

Україну накриє аномальна холоднеча: де вдарить град та посилиться вітер

14:54

Отримала вирок і втратила все: Повалій розплатилася за зраду України

14:40

РФ готує новий масований обстріл України: Зеленський попередив про загрозу

14:13

Одна сонячна панель замість електромережі здивувала власників будинківВідео

14:07

"Я дуже економна": відома актриса розповіла про свої витрати у Києві

14:06

"Попа перевернулася": учасниця "Холостяка" постраждала від невдалої пластикиВідео

Реклама
14:02

Чому полуницю варто замочувати у солоній воді: секрет досвідчених господиньВідео

13:51

Сюмбюль ага з "Величного століття" перетворився на привабливого красеня: як виглядає актор

13:32

Літак Епштейна оглянули через роки і застигли від побаченогоВідео

13:14

"Мої кровинки": Сумська ніжно висловилася про онуків від "російської" доньки

13:14

"Житло для ВПО 60+": літнім переселенцям обіцяють майже безкоштовні квартири

13:12

26-річний поліцейський вистрілив у себе на робочому місці: перші деталі трагедії

13:02

"Ущипни мене, що це не сон": хто стане гостем випуску "Караоке на майдані" до Дня Києва

12:50

Помідори будуть великими і м'ясистими: що обов'язково потрібно зробити в червні

12:43

Білорусь має вступити у війну: чи зможе РФ перекрити трасу Київ-Чоп

12:38

Підживлення огірків у червні: як збільшити врожай і уникнути пожовтінняВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти