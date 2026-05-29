Україна під атакою ракет і дронів: у багатьох областях оголошено тривогу

Російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами.

Росія атакувала Україну ракетами та дронами

Що відомо:

Росія атакувала Україну дронами та ракетами

У Київській області пролунали вибухи

Існує загроза нового масованого обстрілу

У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами та ударними дронами. Це підтвердив голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

"Ворог проводить повітряну атаку, бережіть себе", - написав він.

Моніторингові канали зазначають, що поки не був встановлений тип ракет. Ймовірно, росіяни запустили ракети з Ту-95МС. Згодом монітори повідомили про запуск балістичних ракет з Брянська.

Відомо, що вибухи прогриміли у Київській області. Загалом ракети летіли у напрямку Білої Церкви.

У КМДА попередили про загрозу застосування ворожого озброєння.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - йшлося у повідомленні.

Російські літаки Ту-95МС

Загроза обстрілу

У Телеграм-каналі "Николевский Ванек" зазначається, що вночі може бути масований обстріл. Під атакою може опинитися столиця та Київська область.

"Особливо для Фастова, Борисполя, Обухове, Українки, Білої Церкви, Ірпеня та Василькова (Київ не згадую, бо і так зрозуміло) . Останнім часом вони дивились не лише Київську область, але у нас майже всі аналітики впевнені, що основна маса ночі полетить на Київську область", - йдеться у повідомленні.

Monitor наголошує, що ймовірність комбінованої атаки на високому рівні. Ворог може вже найближчим часом застосувати ракетне озброєння для ударів по Україні.

Нині на аеродромах в західних регіонах РФ перебувають до 6 бортів Ту-95МС. Вони готові до вильоту. Також росіяни доставили ударні дрони на полігони запуску у Криму та на схід від України. Росіяни вже запустити ударні дрони.

"Балістичні загрози на ніч на високому рівні. Флот без активності", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

