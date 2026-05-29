Джеджула показав дорослого сина від Дімопулос

Коротко:
- Як виглядає син Джеджули
- З якої нагоди вони зустрілися
Український ведучий Андрій Джеджула похвалився своїм сином-випускником, який захотів жити зі своїм батьком у Києві та відмовився від проживання в Дубаї з матір'ю, Дені.
На своїй сторінці в Instagram він написав, що тепер у нього є випускник.
"Перший пішов! Перший власний випускник! Останній дзвоник і попереду НМТ, як результат вистражданої річної підготовки, колективної роботи в команді з викладачами та репетиторами з профільних предметів, а головне — бажання Денні добре підготуватися і зробити максимум можливого для хорошого результату", — написав гордий батько.
Джеджула також показав фото з сином, який гордо носив стрічку випускника. "Сину, ти класний! Буду молитися за тебе, щоб Боженька дав терпіння, зібраність і максимальну зосередженість на іспиті", - додав він.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред розповідав, що популярний турецький актор Селім Байрактар, який зіграв геніального помічника Хюррем у серіалі "Чудове століття", переживає нову хвилю популярності завдяки своїй крутій зовнішності.
Раніше також російський актор-путініст, який тривалий час знімався в Україні та прославився завдяки українському серіалу"Свати"Федір Добронравов, пробив чергове дно у своїй підтримці війни Росії проти України.
Вас також може зацікавити:
- "Виглядає не дуже": Андрій Джеджула зважився показати третю дружину
- Третя дитина від третьої дружини: як виглядає найменша дочка Джеджули
- "В машину влетіло": Андрій Джеджула з дитиною потрапили в ДТП
Про особу: Андрій Джеджула
Андрій Джеджула — український актор театру та кіно, теле- і радіоведучий, шоумен. Ведучий телеканалу "Київ", повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред