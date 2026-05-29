У "ПриватБанку" відмовляються віддавати гроші: що відбувається

Сергій Кущ
29 травня 2026, 18:52
Жінка розповіла, що фінансова установа проігнорувала вимогу про примусове оскарження платежу.
У "ПриватБанку" відмовляються віддавати гроші / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

Коротко:

  • Клієнтка звинуватила ПриватБанк у відмові оформити чарджбек
  • Суперечка виникла після конфлікту з тренінговим центром
  • Банк надіслав запит на повернення коштів замість оскарження платежу

Клієнтка ПриватБанку поскаржилася на відмову банку оформити процедуру чарджбеку після конфлікту з тренінговим центром.

На порталі Мінфіну вона розповіла, що фінансова установа проігнорувала вимогу про примусове оскарження платежу і замість цього надіслала продавцю звичайний запит на добровільне повернення коштів.

Вона розповіла, що 13 квітня 2026 року оплатила карткою ПриватБанку послуги тренінгового центру, що працює як ФОП. Однак, за словами жінки, програма виявилася неякісною і викликала серйозні претензії вже після першого дня участі.

Клієнтка стверджує, що покинула тренінг через "деструктивний і небезпечний психологічний контент", який, на її думку, порушував базові етичні норми. Після цього вона вимагала повернути гроші за ненадану частину послуг.

За її словами, організатори тренінгу в письмовій формі відмовилися компенсувати вартість решти програми.

Після цього жінка звернулася до служби підтримки Приват24 з проханням ініціювати процедуру Chargeback з причини "Services Not Rendered" ("Послуга не надана"), передбачену правилами міжнародних платіжних систем.

Однак, як стверджує клієнтка, співробітники банку не зареєстрували спірну операцію і відмовилися оформляти чарджбек.

"Замість реєстрації спору оператори чату проявили некомпетентність, відмовилися приймати заяву на чарджбек і просто надіслали лист-прохання одержувачу", — заявила вона.

Йдеться про лист, надісланий торговій точці 25 травня 2026 року. При цьому заявниця підкреслює, що продавець уже раніше офіційно відмовився повертати гроші, тому такий крок банку вважає безглуздим.

Клієнтка також заявила, що має листування з представниками тренінгового центру, аудіозаписи лекцій та інші докази, що підтверджують її позицію.

"На якій підставі ПриватБанк позбавляє мене права, гарантованого правилами Visa/Mastercard, і відмовляється реєструвати примусове оскарження транзакції?" — обурилася вона.

У своєму зверненні жінка вимагала, щоб профільний підрозділ банку зв'язався з нею, прийняв наявні докази та зареєстрував повноцінну процедуру чарджбеку замість надсилання запитів про добровільне повернення коштів.

Відгук ПриватБанку / Фото: скріншот

Нагадаємо, що ситуація з відмовою ПриватБанку оформляти процедуру чарджбеку набула розвитку на тлі скарг клієнтів, яким накручують кредити без відома; такі дії викликають серйозну недовіру до банку і підривають репутацію фінансових інститутів в Україні. Потерпілі звертаються за захистом своїх прав. Судових рішень поки що небагато.

Як раніше повідомляв Главред, клієнти неодноразово скаржилися на неправомірне нарахування відсотків, у тому числі за неіснуючими кредитами, що викликає питання до внутрішніх процедур і контролю банку. Співробітники ПриватБанку не надавали якісних пояснень, що поглиблювало конфлікт. Важливим є захист прав споживачів.

Зазначимо, що щомісячне списання комісій з клієнтів також неодноразово ставало предметом розгляду, оскільки банк практикує приховані методи списання коштів. Такі випадки посилюють потребу в прозорості банківських операцій та своєчасній реакції на скарги клієнтів.

Про джерело: Мінфін

Мінфін — український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

