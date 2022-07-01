Підірвали ЗРК "Тор" і палили документи: з'явилися деталі ганебної втечі окупантів зі Зміїного

З'явилися деталі ганебної втечі окупантів зі зміїного / Maxar Technologie, скріншот

ЗСУ відбили у російських окупантів стратегічно важливий острів Зміїний. Російським солдатам довелося рятуватися втечею.

Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, рашисти знищували військову техніку, документацію та майно, повідомили в ОК "Південь".

Імовірно, проведено мінування місцевості, причалу і навколишніх вод біля острова.

"За уточненими даними, в результаті наших ракетно-артилерійських ударів знищений зенітно-ракетний комплекс "Тор", один з маломірних катерів, причіп, що містить дизель-генератор, радіолокаційну станцію і польовий склад боєприпасів. А самі рашисти при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню Торнадо-Г і над морем втратили вертоліт", - йдеться в повідомленні.

Звільнення острова Зміїний

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

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Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає тільки мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

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