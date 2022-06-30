Окупанти залишили Зміїний: перші фото острова після відступу росіян

Виведення російських військ з острова Зміїний в Чорному морі підтверджується свіжими супутниковими знімками, інформує видання Sky News.

На супутникових знімках видно дим від палаючих автомобілів та будівель у місцях в північній частині Зміїного. Фото з'явилися після того, як сьогодні Росія оголосила про виведення гарнізону з острова.

Війська Росії під ударом ЗСУ вийшли з острова Зміїний

В оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ по їх позиціях на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає тільки мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

Читайте також: