Підірвали танк, добили штурмовиків: ефектний розгром окупантів потрапив на відео

Українські захисники відбили нову атаку російських окупантів, які використовували бронетехніку.
Про це розповів у Telegram командувач Національної гвардії Олександр Півненко.
За його даними, успішними діями відзначилися бійці бригади Гвардії наступу "Буревій".
"Ворог заїхав на танку в надії захопити наші позиції, але навіть раптовість штурму не мала значного впливу. Наші воїни мінуснули танк і піхоту ворога", - розповів Півненко.
Він також опублікував відео успішного відбиття нацгвардійцями ворожого штурму. Відео доступне за цим посиланням.
Що відомо про бригаду "Буревій"
1-ша Президентська бригада оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка (в/ч 3027) - з'єднання Нацгвардії, що входить до складу Північного оперативно-територіального об'єднання. Бригада була сформована 2014 року на Київщині на базі спецпідрозділу "Барс". З 24 лютого 2022 року особовий склад виконував завдання у складі угруповання сил оборони міста Києва та його околиць. Бійці бригади залучалися для оборонних дій на Луганщині, а також виконували завдання біля Бахмута. У січні 2023 року реформується в бригаду "Гвардії наступу", яка отримала назву "Буревій".
Ситуація на фронті
Раніше повідомлялося про те, що у РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зломили штурм РФ на сході. Українські бригади перейшли від відступу до активної оборони, розвернулися і дали відсіч.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.
Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.
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