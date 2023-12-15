'Ховаються під тілами загиблих': військовий ЗСУ описав страшні бої за Авдіївку

На Авдіївському виступі ворог накопичив 40 тисяч військових, танки та бронемашини.

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Під Авдіївкою важка ситуація / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада

Заступник командира 25-го штурмового батальйону ЗСУ, який обороняє Авдіївку, Іван Смага заявив, що у намаганнях захопити Авдіївку російські війська намагаються просуватися дуже малими групами і зазнають величезних втрат. У ворога більше військових ресурсів, ніж у ЗСУ, однак питання про відхід захисників від міста не обговорюється.

"Тут десятки тіл окупантів. Вони намагаються просуватися. Ми їх вбиваємо. Відправляють ще. Спочатку це були групи по 10 осіб. Тепер це один-два-три без підтримки. Командир використовує їх, як живе м’ясо", - розповів Смага виданню The Guardian.

Він зазначив, що російські загарбники використовують різні методи - деякі повзали по крижаній землі, а інші рили нори, "як миші". Кілька ворожих бійців прикидалися мертвими, годинами лежачи поруч із тілами загиблих товаришів.

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"Ми спостерігаємо за ними. Вони лежать під теплими тілами. Зрештою вони піднімаються, рухаються", - додав Смага.

Він наголосив, що росіяни хоча й можуть бути ідіотами, у них більше ресурсів. Так, на Авдіївському виступі ворог накопичив 40 тис. військових, танки, бронемашини МТ-ЛБ радянських часів і 152-міліметрові гаубиці.

"У нас достатньо, щоб захиститися від нападу. Але якщо вони продовжуватимуть наступати, нам знадобиться набагато більше", - розповів заступник командира 25 батальйону.

Боєць зізнався зізнався, що від кінця літа його підрозділ отримує менше боєприпасів.

Авдіївський коксохімічний завод під українським прапором

У матеріалі видання йдеться, що окупанти здійснили серію рейдів на Авдіївський коксохімічний завод. Вони захопили важливий терикон, але поки що не змогли пробити загородження по периметру.

"Завод наш. Жоден російський солдат всередину не потрапив", - наголосив Смага.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що РФ захопила "промку" в Авдіївці та має успіхи у Мар'їнці. За останні три доби біля Авдіївки росіяни проводили штурми у щонайменше 16 місцях, зауважують аналітики.

РФ просунулася біля Авдіївки та Бахмута. Аналітики ISW зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, свідчать, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Степового.

Барабаш назвав головну мету РФ в Авдіївці. Окупанти хочуть постійними обстрілами знищити місто, а потім захопити його. В середньому протягом доби в Авдіївській громаді відбувається 30-40 масованих обстрілів.

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