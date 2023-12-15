Путін закинув до України до півмільйона окупантів: у ГУР назвали нові цифри

В Україні не підтверджують заяву російського директора Володимира Путіна про угруповання в 617 тисяч окупантів – військова розвідка називає інші цифри.

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В Україні 473 тисячі окупантів Путіна - ГУР / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Окупаційне угруповання агресора Росії на території України становить 473 тисячі військових. З них 443 тисячі кадрових загарбників і близько 30 тисяч бойовиків Росгвардії. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

Як повідомляє LIGA.net, він розповів про те, що зараз на території України угруповання ворога становить 473 тисячі окупантів. Зокрема, це 443 тисячі кадрових російських військових і ще близько 30 тисяч бойовиків Росгвардії (внутрішніх військ РФ).

Війська Росії в Україні

Директор РФ Володимир Путін 14 грудня під час так званої прямої лінії заявив, що набрав до лав окупантів для війни проти України вже 486 тисяч військових. За його словами, щомісяця 1,5 тисячі загарбників підписують контракти з російським Міноборони.

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Також глава Росії сказав, що в Україні воюють вже 617 тисяч окупантів. ГУР прокоментували ключову заяву Путіна і назвали інші цифри. Зокрема, представник військової розвідки Андрій Юсов заявив про участь у війні понад 450 тисяч загарбників.

У Defense Express пояснили, що означають слова Путіна про 617 тисяч окупантів в Україні. На думку аналітиків, Путін мав на увазі і окупаційні підрозділи на захоплених територіях, які виконують "поліцейські" функції.

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