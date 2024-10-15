Україні потрібно почати мобілізацію з 18 років: США тиснуть на Зеленського

Партнери наводять в приклад війну в В'єтнамі, коли Сполучені Штати почали мобілізацію до армії з 19 років, зазначає радник Офісу президента України.

https://glavred.net/ukraine/ukraine-nuzhno-nachat-mobilizaciyu-s-18-let-ssha-davyat-na-zelenskogo-10605527.html Посилання скопійоване

В США закликають почати мобілізацію українців з 18 років / Колаж Главред, фото: УНІАН, Главред

Сполучені Штати тиснуть на військово-політичне керівництво України з метою змінити правила мобілізації. Зокрема, пропонується зменшити мобілізаційний вік з 25 років до 18. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник Офісу президента Сергій Лещенко.

"Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років", - написав він.

Фото: скріншот

Лещенко зазначає, що партнери аргументують свою позицію так: під час війни США у В’єтнамі мобілізація починалася з 19 років.

відео дня

За його словами, таким чином, американці дають зрозуміти, що західної зброї недостатньо, і потрібна мобілізація з 18 років.

"Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку", - резюмував радник Офісу президента.

Що відомо про новий закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Лещенко? Сергій Анатолійович Лещенко (нар. 30 серпня 1980, Київ, УРСР) — український політик, народний депутат ВРУ VIII скл., член Комітету з питань запобігання і протидії корупції, радник керівника Офісу Президента.

Заступник головного редактора "Української правди" (2002—2014).

Член наглядової ради "Укрзалізниці" (з грудня 2019 року).

У січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, полковник Ігор Оболєнський, командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія", запропонував знизити мобілізаційний вік до 21 року, щоб армія могла залучати молодих і мотивованих бійців.

Водночас військовий експерт Роман Світан попереджає, що примусова мобілізація може мати негативні наслідки на фронті, оскільки люди, яких змусили воювати, можуть бути неефективними.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко пояснює мобілізаційні рейди територіальних центрів комплектування у громадських місцях необхідністю поповнення лав ЗСУ, наголошуючи, що призовникам слід нагадувати про їхні обов'язки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред