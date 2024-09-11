УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Кинули все, що можливо": РФ залишила захищати Курську область беззбройних - Гетьман

Юрій Берендій
11 вересня 2024, 04:32
226
Російська територіальна оборона не змогла зупинити наступ Сил оборони України в Курській області через відсутність відповідного озброєння, зазначив аналітик.
'Кинули все, що можливо': РФ залишила захищати Курську область беззбройних - Гетьман
Гетьман назвав причину швидкого просування ЗСУ в Курській області / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Російське військово-політичне командування спрямувало всі можливі резерви для наступу на Сході України залишивши захист Курської області на місцеву так звану "територіальну оборону". Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман.

"З фронтів росіяни кинули все, що можливо. Їм не вистачає сил, щоб досягти тих успіхів, які вони планували. Знімати війська з фронту для них було неприпустимо, але довелося", - зазначив він.

Гетьман також підкреслив, що Сили оборони України не відчули опору російської територіальної оборони, оскільки ситуація в Росії далеко не така стабільна, як вони заявляють.

Він вказує на те, що хоча росіяни створили територіальну оборону на Бєлгородщині та Курщині, роздавши людям уніформу і захисні системи, вони не забезпечили їх основним – зброєю.

"Там вирішили, що зброю поки що давати не треба, тому що немає впевненості, що цю зброю буде використано проти ЗСУ, що ці люди не перетворяться на банду, і що в Росії не почнеться пугачовщина", - резюмував він.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, у якому він спрогнозував перспективи Курської операції та терміни закінчення війни:

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Бої в Курській області - що відомо про операцію ЗСУ на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна досягла значних успіхів у Курській операції, проте генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поки що утримується від оцінки її подальшого розвитку, вважаючи, що Україні незабаром доведеться зробити складний вибір.

З моменту, як Збройні Сили України зайшли на територію Курської області і взяли під контроль десятки населених пунктів, ворог не зміг витіснити українські сили. Навіть оголошення мобілізації навряд чи допоможе окупантам, вважає військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов, зазначаючи, що наразі вже запізно для змінення ситуації.

Військова операція українських сил у Курській області була розпочата для зменшення загрози російського наступу на Сумщину, про що повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Курськ Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

10 тисяч снарядів у день: в ISW вразили даними збільшення військового виробництва РФ

10 тисяч снарядів у день: в ISW вразили даними збільшення військового виробництва РФ

08:21 Україна
Дебати Гарріс і Трампа: республіканець двічі ухилився від питання про перемогу України

Дебати Гарріс і Трампа: республіканець двічі ухилився від питання про перемогу України

06:57 Світ
"Ми будемо гнати ворога": генерал анонсував дивовижні операції ЗСУ по всьому фронту

"Ми будемо гнати ворога": генерал анонсував дивовижні операції ЗСУ по всьому фронту

04:15 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Не буде ні в шафі, ні на кухні: як позбутися молі 98341

Не буде ні в шафі, ні на кухні: як позбутися молі

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із авто і крапками на білому тлі 29210

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із авто і крапками на білому тлі

В активному пошуку : московська донька Ольги Сумської ошелешила шанувальників - деталі 26499

"В активному пошуку": московська донька Ольги Сумської ошелешила шанувальників - деталі

Китайський гороскоп на завтра 11 вересня: Козлам - образа і гнів, Бикам - божевілля 9034

Китайський гороскоп на завтра 11 вересня: Козлам - образа і гнів, Бикам - божевілля

Останні новини

08:21

10 тисяч снарядів у день: в ISW вразили даними збільшення військового виробництва РФ

08:10

США категорично проти зміни режиму в РФ?Погляд

07:38

Ситуація погіршилася: армія РФ почала активний штурм на Курщині - DeepState

07:05

Яка лінія довша: тільки геній знайде правильну відповідь за 6 секунд

06:57

Дебати Гарріс і Трампа: республіканець двічі ухилився від питання про перемогу України

Україні невдовзі можуть дозволити бити вглиб РФ по аеродромах і не тільки – генерал МаломужУкраїні невдовзі можуть дозволити бити вглиб РФ по аеродромах і не тільки – генерал Маломуж
06:10

Як російські РЕБ виявилися небезпечнішими для самих росіянПогляд

05:56

Гороскоп на завтра 12 вересня: Близнюкам - екстремальний виклик, Козерогам - щасливий день

05:05

Піна для гоління очистить всю ванну кімнату: жінка показала вражаючий лайфхакВідео

04:32

"Кинули все, що можливо": РФ залишила захищати Курську область беззбройних - ГетьманВідео

Реклама
04:15

"Ми будемо гнати ворога": генерал анонсував дивовижні операції ЗСУ по всьому фронту

04:00

Чому не варто пити каву вранці: відповідь здивує багатьох

03:32

Виплати на паливо і будматеріали: хто з українців отримає грошову допомогу

03:00

Оперативна пауза на фронті: військовий здивував неочікуваним прогнозом

02:57

"Готується щось дуже цікаве": Гетьман заявив, що на РФ чекають сюрпризиВідео

01:30

Вікторія Бекхем розкрила таємну пристрасть до відомої моделі

10 вересня, вівторок
23:58

Вдруге поспіль: Україна поступилася Чехії у матчі Ліги націй

23:44

Байден "не виключає" надання дозволу Україні на удари ATACMS по Росії - Блінкен

23:33

Майже 7-бальний шторм затягується: коли закінчиться сильна магнітна буря

23:19

Маломуж заявив про прискорене рішення США, після поставки іранських ракет РФ

23:09

Україна не обмінюватиме Курщину: в МЗС здивували заявою про операцію ЗСУ

Реклама
22:29

У мережі з'явилося останнє фото хворого Маслякова

22:21

Українка з найбільшими вилицями розповіла про аборт та відмову заводити дітей

22:06

"На кожну ракету і дрон буде відповідь": Зеленський пообіцяв жорсткі дії щодо РФ

21:55

"Переломний момент": британський генерал заявив, чи втримають ЗСУ Курщину

21:35

"Слід тривожитися": іранські ракети небезпечніші за С-300 - майор

21:33

Зірвалася на тлі розлучення: мовчунка Сєдокова кардинально змінила імідж

20:55

Британія ввела потужні санкції проти РФ: під ударом Повітряно-космічні сили Росії

20:41

Україна готує "руйнівні наслідки": у МЗС відреагували на передачу Іраном ракет РФ

20:37

"Щастя й смуток одночасно": Настя Каменських у сльозах поділилася особистим

20:34

Готується до удару: Росія спорядила Ту-95 ракетами після паузи в обстрілах

19:50

Як нарізати цибулю без сліз: шеф-кухарка поділилася цікавим лайфхакомВідео

19:46

"Обмежувати Україну в ударах не повинні": генерал висловився про "жахливу політику" США

19:44

Всю Україну накриють дощі: синоптик назвала дату негоди

19:37

"Ви знали?": дівчина зробила пропозицію руки і серця Євгену Клопотенку

19:32

Росіяни лізуть без упину: у ЗСУ розкрили реальну ситуацію на фронті

19:31

"Коломойський не мав рахунків у Реал Банку": адвокат Коломойського відповів на нові звинувачення БЕБ

19:17

"Світла може не бути взагалі": названо поганий сценарій для великого українського міста

19:10

Почався геополітичний розворот США у відносинах з Європою?Погляд

18:50

США готуються оголосити про дозвіл ЗСУ бити ATACMS по Росії: що відомо

18:37

РФ вкрала ідею українського "Корсара" і створює "легку" ракету для свого ПТРК - ЗМІ

Реклама
18:30

Ракети летітимуть в бік Польщі: Адамський видав заяву про збиття російських цілей в Україні

18:23

Швидко та без зусиль: як усунути засмічення в кухонній раковині

18:11

Погрози зайшли далеко: між Угорщиною і Євросоюзом виник серйозний конфлікт

17:50

Скандальна колишня Налчаджиоглу відреагувала на його примирення з другою дружиною

17:43

Іранські ракети полетять в Україну протягом кількох тижнів: скільки їх у РФ

17:36

РФ хоче зменишити втрати серед "мобіків": майор оцінив якість нових мобілізованихВідео

17:32

РФ знищила усі ТЕЦ, які обслуговували Харків: яке рішення пропонує Шмигаль

17:29

Забруднення річки Десна: Київ може залишитись без основного джерела питної води

17:16

Простіше, ніж може здатися: як правильно та швидко чистити жалюзі

16:56

Буде нищівний результат: експерт розкрив, як дозвіл США на удари по РФ вплине на війнуВідео

^
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти