'Кинули все, що можливо': РФ залишила захищати Курську область беззбройних - Гетьман

Російська територіальна оборона не змогла зупинити наступ Сил оборони України в Курській області через відсутність відповідного озброєння, зазначив аналітик.

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Гетьман назвав причину швидкого просування ЗСУ в Курській області / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Російське військово-політичне командування спрямувало всі можливі резерви для наступу на Сході України залишивши захист Курської області на місцеву так звану "територіальну оборону". Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман.

"З фронтів росіяни кинули все, що можливо. Їм не вистачає сил, щоб досягти тих успіхів, які вони планували. Знімати війська з фронту для них було неприпустимо, але довелося", - зазначив він.

Гетьман також підкреслив, що Сили оборони України не відчули опору російської територіальної оборони, оскільки ситуація в Росії далеко не така стабільна, як вони заявляють.

Він вказує на те, що хоча росіяни створили територіальну оборону на Бєлгородщині та Курщині, роздавши людям уніформу і захисні системи, вони не забезпечили їх основним – зброєю.

"Там вирішили, що зброю поки що давати не треба, тому що немає впевненості, що цю зброю буде використано проти ЗСУ, що ці люди не перетворяться на банду, і що в Росії не почнеться пугачовщина", - резюмував він.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, у якому він спрогнозував перспективи Курської операції та терміни закінчення війни:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Бої в Курській області - що відомо про операцію ЗСУ на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна досягла значних успіхів у Курській операції, проте генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поки що утримується від оцінки її подальшого розвитку, вважаючи, що Україні незабаром доведеться зробити складний вибір.

З моменту, як Збройні Сили України зайшли на територію Курської області і взяли під контроль десятки населених пунктів, ворог не зміг витіснити українські сили. Навіть оголошення мобілізації навряд чи допоможе окупантам, вважає військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов, зазначаючи, що наразі вже запізно для змінення ситуації.

Військова операція українських сил у Курській області була розпочата для зменшення загрози російського наступу на Сумщину, про що повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

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