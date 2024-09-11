Ситуація погіршилася: армія РФ почала активний штурм на Курщині - DeepState

Росіяни розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.

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Ситуація на лівому фланзі нашого угруповання на Курщині погіршилася, повідомили в DeepState / Колаж: Главред, фото: DeepState, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

ЗСУ продовжують операцію в Курській області РФ, проте ситуація на лівому фланзі для українського угруповання погіршилася. Як повідомляють аналітики моніторингового каналу DeepState, російські війська почали активні штурмові дії.

"Дійсно, ситуація на лівому фланзі нашого угруповання на Курщині погіршилася. Росіяни розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через більш дрібні річки", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Курській області / Карта DeepState

Фахівці проєкту DeepState також зафіксували рух броньованої колони росіян з Коренєвого в напрямку Снагості, а також активні бойові дії там.

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"Ще один удар відбувся з Кореневого, яке втратили нещодавно, на Снагость", - додали на каналі.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю NBC News, що Україна має намір безстроково утримувати взяті під контроль російські території в Курській області.

Зеленський підкреслив, що Україні не потрібна та земля і вона не має наміру привносити туди "свій спосіб життя". Сама Курська область, додав президент, є частиною "мирного плану", запропонованого, зокрема, США.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна здійснила операцію в Курській області, оскільки цей регіон виявився найвразливішим місцем в обороні російських окупантів. Наступ ЗСУ переніс бойові дії на територію РФ і значно поповнив український обмінний фонд.

Офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров прокоментував перспективи операції українських сил у Курській області.

"Я вважаю, що якщо будуть можливості для подальшого захоплення якихось позицій, ми, звичайно ж, це будемо робити", - вважає він.

Полковник запасу, член Асоціації полковників з Литви Вайдотас Малініоніс заявив, що Курська операція ЗСУ може мати великий вплив на результат війни на користь України.

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