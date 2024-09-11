Росіяни готують прорив у Селидове: Машовець попередив про погіршення ситуації

Військовий оглядач повідомив, що ЗСУ будуть вимушені повністю полишити плацдарм східніше р. Вовча.

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Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що ситуація в районі міста Селидове на Донеччині суттєво погіршилась. Російські війська близькі до того, аби зайти до міста.

За його даними, українські війська, схоже, відійшли з Маринівки, а передові підрозділи ворога прориваються між Українськом та Селидовим. Росіяни можуть невдовзі взяти Українськ під свій контроль.

"Таким чином дуже вірогідно, що ЗСУ будуть вимушені повністю полишити плацдарм східніше р. Вовча, по напрямку на с. Невельске й відійти на рубіж, принаймні, Гірник - Курахівка", - повідомив Машовець на своїй сторінці у Facebook. відео дня

Окрім цього, оглядач зазначив, що ситуація в районі Селидового також суттєво погіршилась.

"Противник дуже близький до того, аби таки увійти у місто зі сходу та північного сходу... Йому також вдалося просунутись західніше Новогродівки..." – йдеться у заяві.

Хто такий Костянтин Машовець Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Збройних сил України, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ. Брав участь в АТО на Донбасі.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ почали відступ на одному з напрямків фронту через загрозу оточення. Російські окупанти після захоплення населеного пункту Невельське змогли візуально оточити українські війська на східному березі річки Вовча. Загрози на цьому напрямку були відомі заздалегідь.

Росіяни активізувались на новому напрямку. Дмитро Лиховій повідомив, що російські окупанти активізували бойові дії на півдні України. Зокрема, за минулу добу на Херсонському напрямку ворог застосував рекордну кількість дронів. Наразі російські війська найбільш активно тиснуть на позиції ЗСУ.

У ЗСУ розкрили реальну ситуацію на фронті та повідомили про наступ РФ. Від початку доби відбулося 76 бойових зіткнень. Не припиняються підступні атаки артилерії та авіації ворога по прикордонню Сумської і Чернігівської областей.

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