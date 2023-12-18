Росіяни прориваються до вулиць Авдіївки: боєць ЗСУ розповів про успіх окупантів

За словами військового, росіяни намагаються просунутись з садового товариства "Виноградники" до перших вулиць міста Авдіївка в Донецькій області.

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Боєць ЗСУ розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська тривалий час активно намагаються захопити місто Авдіївка. Через негоду, інтенсивнысть їхніх наступальних дій трохи зменшилися, проте українські захисники очікують, що ворожі атаки можуть посилитися. Боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов в ефірі 24 Каналу, розповів про те, де на Авдіївському напрямку відбуваються жорсткі бої та які успіхи досягли росіяни.

Останні дні поблизу Авдіївки були цікаві з погляду погоди: вранці було +3 градуси та йшов дощ, а ввечері -3 градуси, внаслідок чого поверхня замерзала, навіть дерева ламалися. З сьогоднішнього дня українські військові зафіксували потепління. Поля, через велику кількість води, буквально перетворилися на озера.

Максим Морозов зазначає, що ця погода значно впливає на бойові дії як ЗСУ, так і російських окупантів. Внаслідок цього активність боїв зменшилася. Проте ворог все ще намагався проводити штурми, зокрема біля Степового.

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"Також активно штурмують промзону. Вони намагалися вийти з садового товариства "Виноградники" та зайти в перші вулиці міста, перетворити все в "сіряк". Відповідно, на цих ділянках найбільше відбувалося зіткнень", – зауважив боєць ЗСУ.

Крім того, за словами військового, поточні погодні умови ускладнюють захисні дії та роботу дронів. В умовах холоду батареї безпілотних літальних апаратів швидко розряджуються, що утруднює їхнє використання.

Морозов підкреслив, що, незважаючи на складні погодні умови, окупанти продовжують намагатися закріпитися у "сірій" зоні біля Степового та в промисловій зоні. Проте російським окупаційним військам не вдалось отримати повний контроль над місцевістю неподалік від Степового. До цього часу там залишаються "нейтральні" зони.

Він додає, що біля промислової зони та на підступах до міста Авдіївка спостерігаються атаки ворога, спрямовані на подальше закріплення.

"Ми чекаємо посилення, тому що з нашого боку здається, що ворог не відчуває потреби у піхоті", – наголосив боєць "Легіону Свобода".

За словами військового, з моменту початку активних штурмів Авдіївки окупанти втратили понад 300 одиниць техніки. Зараз вони змінили свою стратегію і в штурми залучають лише до 10 одиниць.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська досягли часткових успіхів у районі Авдіївки, але українські ЗСУ продовжують утримувати свої позиції, не допускаючи прориву ворога. Ситуація біля міста залишається напруженою, повідомив начальник місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш.

Також 14 грудня окупанти продовжили наступ у районі Авдіївки, рухаючись на південь від залізничної колії поблизу Степового. Інститут вивчення війни повідомив, що наразі немає доказів про закріплення росіян на околицях самої Авдіївки, хоча російські пропагандисти повідомляли про штурми й просування окупантів вздовж залізничного полотна біля Степового.

Крім цього, окупаційні сили використовують мобільні групи для спроби прориву з промислової зони до житлового сектору Авдіївки. 15 грудня активні бої розгорталися на вулицях Колосова та у садовому товаристві "Виноградники".

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