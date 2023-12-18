'Гарнізону доведеться відійти': тривожний прогноз щодо загрози захоплення Авдіївки

Окупанти вже кілька разів переносили терміни захоплення міста, нагадав Віталій Барабаш.

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Віталій Барабаш розповів про бої за Авдіївку / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада , 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, Facebook

Російські окупанти вже кілька разів посували терміни окупації Авдіївки Донецької області, заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Штурми і атаки тривають. Втім, їм так і не вдалося захопити місто до звернення їх диктатора за підсумками року. Тим більше розуміючи, що вже не зможуть захопити місто до цієї дати, вони почали говорити про захоплення до Нового року", - заявив він в ефірі "Еспресо".

За словами глави Авдіївської ВА, окупанти вже кілька разів переносили терміни захоплення міста.

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"Спочатку вони говорили, що захоплять місто до звернення Путіна, потім — до Нового року, а вже навіть заговорили і про окупацію до президентських виборів. Втім, захопити Авдіївку їм не вдасться до Нового року, а тим більше і до президентських виборів. Звичайно, що ціна цього буде дуже велика. Це важка щоденна робота наших воїнів. Однак я впевнений, що росіяни не візьмуть Авдіївку", — додав Барабаш.

Загроза падіння Авдіївки: у чому небезпека

У свою чергу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що незважаючи на постійне знищення окупантів в районі Авдіївки, РФ постійно поповнює втрати.

Разом з тим він вважає, що ситуація складається загрозлива, тому що Авдіївка має більше вразливих місць, ніж Бахмут і тут зосереджено більше сил.

"Тиск відповідно більш потужний. Але не думаю, що у росіян буде можливість до Нового року виконати основні бойові завдання", - зазначив військовий оглядач в коментарі Каналу 24.

Він також попередив, що при негативному сценарії захоплення РФ Авдіївки може статися вже після Нового року і прогнозує, що на початку 2024 року окупанти будуть змушені значно збільшити присутність свого угруповання біля Авдіївки і наростити своє угруповання з 40 до 60 тисяч осіб.

"Тоді, якою би не була міцною оборона і укріпрайон, але так чи інакше гарнізону доведеться його залишати", – пояснює експерт.

Разом з тим Коваленко додав, що такий варіант може наступити в разі "апокаліптичного" сценарію, адже росіяни станом на сьогодні не виконали і 50% бойових завдань, які отримали на початку жовтня.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація в районі Авдіївки

Раніше повідомлялося про те, що під Авдіївкою окупанти не припиняють вогонь. На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. зокрема, відбито 15 атак ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися на Куп'янському напрямку і контратакували біля Авдіївки. Українські війська 17 грудня контратакували під Авдіївкою. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просувалися на схід від Невельського.

Раніше військовий ЗСУ описав страшні бої за Авдіївку. На Авдіївському виступі ворог накопичив 40 тисяч військових, танки та бронемашини.

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