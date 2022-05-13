"Високоточні і дуже ефективні": Залужний показав яскраві фото роботи бійців ЗСУ з гаубицями M777

В рамках військової допомоги, влада США вирішила передати Україні 90 гаубиць М777. Як кажуть в ЗСУ, велика частина з яких вже прибула в країну.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний розповів про те, що українські артилеристи в захваті від 155-мм гаубиць M777, отриманих від США для протистояння російським військам. Відповідний репортаж зі стрільб він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
"Окремі вітання і вдячність від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Перш за все, вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя", — підкреслив Залужний.
Довідка. M777-Польова буксирувана гаубиця калібру 155 міліметрів. Виробляється компанією BAE Systems.
Вважається найлегшою гаубицею подібного типу, що допускає транспортування на зовнішній підвісці вертольота. Така вага досягається широким використанням в конструкції титану.
Характеристика:
- Маса - 4218 кілограм;
- Екіпаж ‒ розрахунок) - людина 5 або 7+1;
- Калібр - 155-міліметрів;
- Скорострільність - пострілів в хвилину 2( норма), 5 (максимум);
- Максимальна дальність-M107: 24 000, ERFB: 30 000, Excalibur: 40 000.
Що гарантує закон США про ленд-лізу для України:
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден матиме розширені повноваження з надання в оренду або ж передачі Україні оборонних засобів від російської агресії, а також інших цілей.
Після прийняття акту, Байден повинен протягом 60 днів встановити прискорені процедури для поставки продукції. Закон передбачає значне прискорення поставок в Україну озброєння, транспорту, продовольства і допомоги з США.
Інші новини:
- Змішає ворога з землею: Україну озброять потужною супер-гаубицею PzH 2000
- Британія передасть Україні 20 потужних гаубиць AS-90 і боєкомплект до них - ЗМІ
- У Міноборони Німеччини підтвердили передачу Україні потужних гаубиць PzH 2000