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"Високоточні і дуже ефективні": Залужний показав яскраві фото роботи бійців ЗСУ з гаубицями M777

13 травня 2022, 17:20

В рамках військової допомоги, влада США вирішила передати Україні 90 гаубиць М777. Як кажуть в ЗСУ, велика частина з яких вже прибула в країну.

Гаубиця, Залужний
Валерій Залужний / УНІАН і facebook.com/CinCAFU

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний розповів про те, що українські артилеристи в захваті від 155-мм гаубиць M777, отриманих від США для протистояння російським військам. Відповідний репортаж зі стрільб він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Окремі вітання і вдячність від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Перш за все, вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя", — підкреслив Залужний.

Довідка. M777-Польова буксирувана гаубиця калібру 155 міліметрів. Виробляється компанією BAE Systems.

Вважається найлегшою гаубицею подібного типу, що допускає транспортування на зовнішній підвісці вертольота. Така вага досягається широким використанням в конструкції титану.

  • ЗСУ з американськими гаубицями
    ЗСУ з американськими гаубицями facebook.com/CinCAFU
  • ЗСУ з американськими гаубицями
    ЗСУ з американськими гаубицями facebook.com/CinCAFU
  • ЗСУ з американськими гаубицями
    ЗСУ з американськими гаубицями facebook.com/CinCAFU
  • ЗСУ з американськими гаубицями
    ЗСУ з американськими гаубицями facebook.com/CinCAFU
  • ЗСУ з американськими гаубицями
    ЗСУ з американськими гаубицями facebook.com/CinCAFU
  • ЗСУ з американськими гаубицями
    ЗСУ з американськими гаубицями facebook.com/CinCAFU
  • ЗСУ з американськими гаубицями
    ЗСУ з американськими гаубицями facebook.com/CinCAFU
  • ЗСУ з американськими гаубицями
    ЗСУ з американськими гаубицями facebook.com/CinCAFU
  • ЗСУ з американськими гаубицями
    ЗСУ з американськими гаубицями facebook.com/CinCAFU
  • ЗСУ з американськими гаубицями
    ЗСУ з американськими гаубицями facebook.com/CinCAFU

Характеристика:

  • Маса - 4218 кілограм;
  • Екіпаж ‒ розрахунок) - людина 5 або 7+1;
  • Калібр - 155-міліметрів;
  • Скорострільність - пострілів в хвилину 2( норма), 5 (максимум);
  • Максимальна дальність-M107: 24 000, ERFB: 30 000, Excalibur: 40 000.

Що гарантує закон США про ленд-лізу для України:

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден матиме розширені повноваження з надання в оренду або ж передачі Україні оборонних засобів від російської агресії, а також інших цілей.

Після прийняття акту, Байден повинен протягом 60 днів встановити прискорені процедури для поставки продукції. Закон передбачає значне прискорення поставок в Україну озброєння, транспорту, продовольства і допомоги з США.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
viber
гаубиця новини України Валерій Залужний
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