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У Міноборони Німеччини підтвердили передачу Україні потужних гаубиць PzH 2000

6 травня 2022, 11:54

Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт зазначила, що офіцери бундесверу швидко проведуть навчання для українських військових з управління з PzH 2000.

Гаубиця
У Міноборони Німеччини підтвердили передачу Україні потужних гаубиць PzH 2000 / Колаж Фото УНІАН і Rheinmetall

Керівник Міністерства оборони ФРН Крістіна Ламбрехт підтвердила передачу офіційним Берліном у розпорядженні ЗСУ семи самохідних артилерійських установок (САУ) моделі PzH 2000. Таку заяву чиновниця зробила під час свого візиту до Словаччини, повідомляє портал "Німецька хвиля".

За словами Ламбрехт, в ЗСУ відправлять САУ, які зараз закінчують ремонтувати, і німецькі військові в них в даний час терміново не потребують.

Довідка. Panzerhaubitzen 2000 - артилерійські самохідні установки, які були розроблені і випускаються німецькою корпорацією Krauss-Maffei Wegmann.

Ці гаубиці вперше надійшли на озброєння бундесверу восени 1998 року. Panzerhaubitzen 2000 має ствол 52-го калібру (довжина 8 метра), автоматичною системою заряджання з боєкомплектом в 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів.

Крім того, установка має сучасну точну систему наземної навігації. PzH 2000 здатні стріляти на відстань до 40 кілометрів.

читайте такожЛенд-ліз для України: чи є шанс швидко виграти війну

Що гарантує закон США про ленд-лізу для України:

Президент США Джо Байден матиме розширені повноваження з надання в оренду або ж передачі Україні оборонних засобів від російської агресії, а також інших цілей;

після прийняття акту, Байден повинен протягом 60 днів встановити прискорені процедури для постачання продукції;

закон передбачає значне прискорення поставок в Україну озброєння, транспорту, продовольства і допомоги з США.

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Автор: Єгор Бунін
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новини Німеччини гаубиця війна Росії та України
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