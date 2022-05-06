У Міноборони Німеччини підтвердили передачу Україні потужних гаубиць PzH 2000

Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт зазначила, що офіцери бундесверу швидко проведуть навчання для українських військових з управління з PzH 2000.
Керівник Міністерства оборони ФРН Крістіна Ламбрехт підтвердила передачу офіційним Берліном у розпорядженні ЗСУ семи самохідних артилерійських установок (САУ) моделі PzH 2000. Таку заяву чиновниця зробила під час свого візиту до Словаччини, повідомляє портал "Німецька хвиля".
За словами Ламбрехт, в ЗСУ відправлять САУ, які зараз закінчують ремонтувати, і німецькі військові в них в даний час терміново не потребують.
Довідка. Panzerhaubitzen 2000 - артилерійські самохідні установки, які були розроблені і випускаються німецькою корпорацією Krauss-Maffei Wegmann.
Ці гаубиці вперше надійшли на озброєння бундесверу восени 1998 року. Panzerhaubitzen 2000 має ствол 52-го калібру (довжина 8 метра), автоматичною системою заряджання з боєкомплектом в 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів.
Крім того, установка має сучасну точну систему наземної навігації. PzH 2000 здатні стріляти на відстань до 40 кілометрів.
читайте такожЛенд-ліз для України: чи є шанс швидко виграти війну
Що гарантує закон США про ленд-лізу для України:
Президент США Джо Байден матиме розширені повноваження з надання в оренду або ж передачі Україні оборонних засобів від російської агресії, а також інших цілей;
після прийняття акту, Байден повинен протягом 60 днів встановити прискорені процедури для постачання продукції;
закон передбачає значне прискорення поставок в Україну озброєння, транспорту, продовольства і допомоги з США.
Інші новини:
- У США запропонували озброїти Україну: зброя піде по ленд-лізу
- Ленд-ліз для України - що це і як він допоможе у війні з Росією
- Експерт розповів, чому ленд-ліз від США для України дуже важливий