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Британія передасть Україні 20 потужних гаубиць AS-90 та боєкомплект до них – ЗМІ

24 квітня 2022, 16:33

Крім того, повідомляється, що самохідні артилерійські установки в категоричній формі будуть скоро передані зі складу Збройних сил Великобританії.

Гаубиця
Британія передасть Україні потужні гаубиці AS-90 і боєкомплект до них - ЗМІ / Вікіпедія і ua.depositphotos.com/

Влада України найближчим часом очікує отримати 20 мобільних артилерійських систем AS-90 (калібру 155-міліметра) і десятки тисяч снарядів для них від Великобританії. Про це повідомляє британський портал Express.co.uk з посиланням на джерела в уряді Королівства.

Зокрема, вони повідомили, що на нинішньому тижні 45 тисяч артилерійських снарядів британського виробництва разом з самохідними гаубицями AS-90 будуть відправлені за кордон, де українські війська будуть вчитися використовувати і обслуговувати їх перед відправкою на фронт.

Довідка. AS-90 - Британська самохідна артилерійська установка класу самохідних гаубиць.

AS-90 змінили в Британській армії всі інші типи артилерії, як самохідні так і буксирувані, за винятком легких буксируваних гаубиць і РСЗВ. Застосовувалися ними в бою в ході іракської війни.

Ліцензійне виробництво вежі від AS-90 здійснюється в Польщі.

Озброєння:

Калібр 155-мм;

Довжина стовбура 39, 52;

Боєкомплект гармати 48.

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Збройні Сили України для захисту від РФ посиляться самохідними артилерійськими установками Caesar, а також протитанковими ракетами Milan, які українській стороні поставить Франція.

Як повідомив в інтерв'ю виданню Ouest-France президент Франції Еммануель Макрон, у нього відбулася на цю тему розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Ми як і раніше поставляємо значну кількість обладнання, від Міланів (протитанкові ракетні комплекси) до Цезаря, а також іншу зброю", — заявив Макрон.

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Автор: Єгор Бунін
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новини Великобританії гаубиця російське вторгнення
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