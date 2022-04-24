Британія передасть Україні 20 потужних гаубиць AS-90 та боєкомплект до них – ЗМІ

Крім того, повідомляється, що самохідні артилерійські установки в категоричній формі будуть скоро передані зі складу Збройних сил Великобританії.
Влада України найближчим часом очікує отримати 20 мобільних артилерійських систем AS-90 (калібру 155-міліметра) і десятки тисяч снарядів для них від Великобританії. Про це повідомляє британський портал Express.co.uk з посиланням на джерела в уряді Королівства.
Зокрема, вони повідомили, що на нинішньому тижні 45 тисяч артилерійських снарядів британського виробництва разом з самохідними гаубицями AS-90 будуть відправлені за кордон, де українські війська будуть вчитися використовувати і обслуговувати їх перед відправкою на фронт.
Довідка. AS-90 - Британська самохідна артилерійська установка класу самохідних гаубиць.
AS-90 змінили в Британській армії всі інші типи артилерії, як самохідні так і буксирувані, за винятком легких буксируваних гаубиць і РСЗВ. Застосовувалися ними в бою в ході іракської війни.
Ліцензійне виробництво вежі від AS-90 здійснюється в Польщі.
Озброєння:
Калібр 155-мм;
Довжина стовбура 39, 52;
Боєкомплект гармати 48.
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Збройні Сили України для захисту від РФ посиляться самохідними артилерійськими установками Caesar, а також протитанковими ракетами Milan, які українській стороні поставить Франція.
Як повідомив в інтерв'ю виданню Ouest-France президент Франції Еммануель Макрон, у нього відбулася на цю тему розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
"Ми як і раніше поставляємо значну кількість обладнання, від Міланів (протитанкові ракетні комплекси) до Цезаря, а також іншу зброю", — заявив Макрон.
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