Логістика росіян буде зруйнована: Селезньов заявив, що Путін не наважиться підірвати Каховську ГЕС

Путін не підриватиме Каховську ГЕС / Вікіпедія

Країна-агресорка Росія хоче примусити Україну до мирних переговорів на своїх умовах, заявляючи про підготовку до підриву Каховської ГЕС. Є об'єктивні свідчення про те, що окупанти не планують залишати Херсон. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю Obozrevatel.

Як зазначив експерт, лівий берег Дніпра нижчий за правий, тому всі російські формування, які будуть перебувати на лівому березі, потраплять у зону ризику. За словами Селезньова, такі дії ворога суперечать принципу військової раціональності.

"Зрозуміло, що їм начхати на мирне населення, але до певної міри буде зруйновано логістику російських окупаційних військ, що діють на правому березі Дніпра", - зауважив він.

Селезньов додав, що не вірить у наміри росіян вийти із Херсона: "Я не вірю в те, що Росія йде з Херсона. Якби вона збиралася звідти йти, вона не стала б за останні десять днів переміщати туди до п'яти батальйонних тактичних груп із числа "чмобіків" на правий берег Дніпра".

Він підтвердив, що із Херсона вже втекли місцеві гауляйтери, представники окупаційної влади, ФСБівці, але окупанти продовжують переміщувати на територію Херсона та Херсонської області свіжі сили та засоби.

"Вони мають там угруповання військ близько 30 тисяч. Підірвавши дамбу в Новій Каховці, вони фактично відрізають їх від великої землі. Як вони постачатимуть це угруповання боєприпасами, паливом, продуктами харчування?" - сказав військовий експерт.

Небезпека підриву окупантами Каховської ГЕС

Раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) заявляли, що російська влада створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ армії РФ з Херсона і значні втрати території в окупованій Херсонській області. В рамках цієї кампанії можливий напад на Каховську ГЕС під чужим прапором, щоб перекинути провину на Україну.

При цьому аналітики нагадали, що так званий "глава" окупаційної адміністрації Херсона Володимир Сальдо заявив про евакуацію росіян із західного берега Дніпра, що може бути ще одним підтвердженням планів окупантів підірвати ГЕС.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, дамба Каховської ГЕС містить обсяги близько 18 млн кубометрів води. Якщо російські окупанти підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон. Після підриву можуть постраждати сотні тисяч людей, може бути зруйноване постачання водою значної частини півдня України.

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