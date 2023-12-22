"Викручує зсередини": військовий емоційно висловився про легалізацію канабісу

Відомий в Україні військовий Юрій Гудименко прокоментував голосування за закон про легалізацію медичного канабісу.

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Військовий висловився про легалізацію канабісу / колаж: Главред, фото: УНІАН

Після скандалів і довгих дискусій в Україні вчора, 21 грудня, проголосували за легалізацію медичного канабісу. Цей закон став вкрай важливим кроком для того, щоб уникнути страждань військових, які щодня змушені "проходити кола пекла сильного болю". Про цей закон емоційно висловився відомий в Україні військовий Юрій Гудименко.

За його словами, досвід цивілізованих країн показав, що часто саме прийняття непопулярних рішень з часом призводить до розуміння і доводить свою цінність. Саме таким рішенням він бачить легалізацію канабісу, адже його підтримують не всі, проте, за словами військового, так відбувається до тих пір, поки у людей особисто не з'являється потреба у втамуванні сильного болю.

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"Я давно підтримував цю ідею, а мій особистий досвід підтвердив, наскільки вона необхідна. Тривалий час після поранення я відчував нестерпний біль. Він "викручував" зсередини, не залишаючи шансів думати про щось інше",-розповів Гудименко.

Також він додав, що незважаючи не всі скандали і маніпуляції з питання прийняття закону, цей крок є величезним прогресом після довгих років очікування.

"Тисячі бійців стикаються з фізичними стражданнями, включаючи фантомні болі та ампутації. Не слід забувати про інших хворих, які чекають полегшення при онкологічних захворюваннях, епілепсії, судомних нападах, ПТСР та інших важких станах. Щодо потреби в медичному канабісі, повинні розуміти, що його властивості ще вивчаються. Це не питання про дозвіл на куріння "трави", але про надання можливості людям отримати ліки, яких вони потребують. Препарати призначають тільки тим пацієнтам, для яких інші методи лікування не працюють. Отже, легалізація медичного канабісу в Україні - це крок вперед до гуманної медицини і відкритий шлях для наукових досліджень з вивчення потенціалу цього методу", - акцентував увагу Юрій Гудименко.

Легалізація канабісу в Україні: що відомо

Нагадаємо, Верховна Рада України 13 липня, прийняла в першому читанні законопроект № 7457 Про регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, наукових і промислових цілях. Його прийняття за основу підтримали 268 народних депутатів на пленарному засіданні.

Потім, 21 грудня 2023 року Верховна Рада України прийняла законопроект про медичний канабіс № 7457 у другому читанні. "За" проголосувало 248 депутатів.

Однак, 22 грудня лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заблокувала підписання закону про легалізацію канабісу. Про це стало відомо з сайту Верховної Ради України.

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