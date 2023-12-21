Рада проголосувала за легалізацію медичного канабісу в Україні: що зміниться

21 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №7457, що передбачає легалізацію медичного канабісу на території України.

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Рада проголосувала за легалізацію медичного канабісу в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Верховна Рада України прийняла законопроект про медичний канабіс №7457 у другому читанні. "За" проголосувало 248 депутатів. Про це у своєму телеграмі повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Депутат зазначає, що закон про медичний канабіс вводиться в дію через півроку після його опублікування. Він робить висновок, що це станеться орієнтовно в другому півріччі 2024-го року.

Що передбачає законопроект про медичний канабіс?

Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.

Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Ярослав Железняк також вказує на те, що прийняття цього законопроекту могло зірватись.

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"Для розуміння голоси падали на правках до 227… було на грані", - резюмував депутат.

Легалізація медичного канабісу в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 липня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт № 7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних, наукових та промислових цілей".

Після цього депутати Верховної Ради фактично зупинили подальший рух цього законопроекту про легалізацію медичного канабісу за допомогою сотень "порожніх" поправок, розгляд яких може затягнутися на місяці.

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