Легалізація медичного канабісу: Рада дала "зелене світло" законопроєкту

Законопроєкт пропонує створити нормативні умови для законного обмеженого обігу канабісу.

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Рада прийняла в першому читанні закон про регулювання обігу канабісу / Колаж: Главред, Фото: Pixabay.com, скріншот

Верховна Рада України в четвер, 13 липня, прийняла в першому читанні законопроєкт № 7457 Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних, наукових та промислових цілей.

Його прийняття за основу підтримали 268 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в Telegram.

"Багатостраждальний законопроект про медичний канабіс прийнятий у першому читанні", - написала вона.

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Разом з тим Геращенко зазначила, що до законопроекту є багато питань і він потребує доопрацювання у другому читанні.

Законопроект про легалізацію ліків на основі канабісу

Відзначимо, що законопроект пропонує створити нормативні умови для законного обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настоянок канабісу в визначених законом цілях, зокрема, для їх використання в медичних, промислових цілях, наукової та науково-технічної діяльності, а також його сортів в певних сферах діяльності.

В уряді вважають за необхідне врегулювати питання, що стосуються організації діяльності на кожному етапі такого обігу, включаючи операції з ввезення, вивезення, транспортування територією України, зберігання та реалізації конопель.

Законопроект покликаний сприяти підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров'я із застосуванням більш ефективних лікарських засобів та методів лікування, зокрема, у сфері паліативної медицини, які, серед іншого, базуються на симптоматичному лікуванні, а саме знеболюванні.

Зазначимо, що законопроект №7457 Кабінет міністр подав до Верховної Ради у червні 2022 року. Профільний комітет парламенту з питань здоров'я нації порекомендував прийняти його за основу. Пізніше, у вересні, голова комітету Михайло Радуцький ("Слуга народу") заявив, що в Раді, ймовірно, не знайдеться достатньо голосів для підтримки законопроекту про медичний канабіс.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський несподівано заявив Раді щодо канабісу: "Легалізуйте нарешті!".

Зеленський підкреслив, що слід налагодити контрольоване виробництво медичного канабісу в Україні.

"Ми повинні нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження і контрольоване українське виробництво", — підкреслив він.

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