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ЗСУ у Херсоні або Новій Каховці стане ударом для РФ - ворогові там доведеться здаватися - експерт

14 травня 2022, 05:15

Армія України може перекрити лінії постачання російських військ, які йдуть з окупованого Криму, вважає Сергій Грабський.

Звільнення Приазов'я стане справою часу, якщо армія України здійснить вихід на Херсон та Нову Каховку – експерт / АрмияИнформ

Війська Росії посилено тримаються за окуповану Херсонську область. Якщо силам оборони України вдасться вийти на Нову Каховку та Херсон і взяти під контроль переправи, противнику буде нікуди відступати. Ворог змушений буде або здатися, або його знищать. Причому такий маневр може призвести до встановлення вогневого контролю над лініями постачання російських військ з окупованого Криму. Перехід на ліву сторону Дніпра дозволить наблизитися до кримського перешийка і ліквідувати загрозу противника на півдні Запорізької області. Тоді деокупація Приазов'я стане справою часу. Про це заявив полковник запасу, учасник миротворчих місій у Косово та Іраку, військовий експерт Сергій Грабський.

У інтерв'ю НВ він розповів про те, що Херсонська область залишається стратегічно важливим регіоном, як для України, так і для російської окупаційної армії. Якщо українським військам вдасться вийти на Нову Каховку або Херсон, а також повернути під свій контроль переправи, на північ позиції противника ще залишаться, проте варіантів для нього вже не буде. Причому вихід на такі позиції посприяє утриманню під вогневим контролем ліній забезпечення ворожих підрозділів з окупованого Криму.

читайте такожПутін зібрався в травні приєднати "ЛДНР" до Росії, а у Херсонській області оголосити "ХНР" – ЗМІ"Треба розуміти і чому противник так відчайдушно тримається за цю частину української землі, і чому вона важлива для нас. Адже якщо ми виходимо на Нову Каховку чи на Херсон і захоплюємо переправи, бо на північ від локацій противник ще залишиться, фактично противник буде там приречений. Тому що відступати йому буде нікуди, і він буде примушений здатися, або він буде гарантовано знищений. Крім того, потрібно розуміти, що вихід на ці позиції дозволить нам тримати під вогневим контролем лінії постачання противника, що йдуть з Криму", - пояснив Грабський.

Також він додав, що навіть перехід на ліву сторону Дніпра дозволить наблизитися до кримських перешийків і перекриє можливості ворожих військ здійснювати агресію на півдні Запоріжчини. Становище ворога суттєво ускладниться, а деокупація приазов'я стане справою часу.

"Якщо ми навіть перейдемо на той бік, на лівий бік Дніпра, наблизимося до кримських перешийків, ми фактично знищимо можливість противника здійснювати агресивні дії на північно-таврійському напрямку, тобто на півдні Запорізької області. І таким чином його ситуація, його становище там буде дуже-дуже ускладнено. І тоді звільнення Приазов'я буде просто справою часу", - підкреслив військовий експерт Сергій Грабський.

Дивіться онлайн новини Херсона

Ситуація у Херсоні

Призначений Росією колаборант, так званий "заступник голови Херсонської військово-цивільної адміністрації" Кирило Стремоусов раніше заявив, що окупанти, мовляв, проситимуть російського президента Путіна "приєднати" захоплену область до РФ.

Мовляв, перехід під російське законодавство збираються здійснити до кінця року. До кінця травня нібито повинен запрацювати банк для циркуляції рубля.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що рішення окупантів не цікавлять Київ. Збройні сили України звільнять Херсонську область. Після вироку суду посібники загарбників можуть готувати хіба що прохання про помилування.

Заступник голови адміністрації президента РФ, спікер Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву проросійського колаборанта про нібито звернення щодо "приєднання" окупованої Херсонщини до Росії. За його словами, такі рішення, мовляв, повинні бути чітко обґрунтовані з юридичної та політичної позиції.

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