Наплював на окупацію: у Херсоні вуличний музикант вразив виконанням гімну України

Виконання гімну України в окупованому місті не залишило байдужими багатьох людей.
В тимчасово окупованому Росією Херсоні вуличний музикант виконав гімн України граючи на гітарі.
У місцевих Telegram каналах поширюється відео гри чоловіки перед перехожими прямо біля проїжджої частини.
Звернемо увагу, що музикант був з протезом для ноги і грав мелодію гімну на жвавій вулиці.
Додамо, що виконання гімну України в окупованому місті не залишило байдужими багатьох людей. Вони щедро винагородили сміливого чоловіка грошовими купюрами.
Раніше повідомлялося про те, що в перші дні окупації Херсона російські військові вбили в місті майже 40 мирних жителів.
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Автор: Олексій Тесля