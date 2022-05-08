Наплював на окупацію: у Херсоні вуличний музикант вразив виконанням гімну України

Вуличний музикант виконує гімн України в Херсоні / скріншот

В тимчасово окупованому Росією Херсоні вуличний музикант виконав гімн України граючи на гітарі.

У місцевих Telegram каналах поширюється відео гри чоловіки перед перехожими прямо біля проїжджої частини.

Звернемо увагу, що музикант був з протезом для ноги і грав мелодію гімну на жвавій вулиці.

Додамо, що виконання гімну України в окупованому місті не залишило байдужими багатьох людей. Вони щедро винагородили сміливого чоловіка грошовими купюрами.

Раніше повідомлялося про те, що в перші дні окупації Херсона російські військові вбили в місті майже 40 мирних жителів.

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