Вихід на кордони 1991 року і кінець війні: Подоляк розповів, що для цього потрібно Україні

Війну на тимчасово окупованих територіях можна буде локалізувати і не допустити її розростання, вважають в ОП.

Подоляк, ВСУ / Колаж Офіс президента, УНІАН

Прискорення надання Україні бронетехніки та далекобійних ракет наблизить закінчення війни.

Допомога нашій країні також здатна знизити корупційний вплив РФ на глобальну політику, зазначив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

За його словами, якомога швидша передача ЗСУ від партнерів держави бронетехніки і ракет підвищеної дальності дозволить локалізувати війну на тимчасово окупованих територіях і не допустити її розростання.

Крім того, надання такого озброєння зможе наблизити закінчення війни і вихід на кордони 1991 року.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть вчитися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна обов'язково отримає від партнерів всю необхідну зброю для захисту від російської агресії. "Якщо підсумувати всі закулісні розмови, не тільки у Вашингтоні, але і в інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу", - заявив Кулеба.

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