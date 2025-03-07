Кабмін дозволив виїзд за кордон ще одній категорії чоловіків

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- Чи можуть чоловіки України виїжджати за кордон
- Кого Кабмін звільнив від заборони на виїзд за кордон
Перелік осіб, які можуть виїжджати за кордон, розширено рішенням Кабміну. Такою інформацією поділився в Telegram нардеп Олексій Гончаренко із посиланням на урядову постанову.
Таким чином уряд дозволив виїзд за кордон ще деяким категоріям чоловіків.
Які категорії тепер мають право перетнути кордон:
- ті, хто мають відстрочку і чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій;
- члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра), яким посмертно вручили звання Герой України.
Виїзд за кордон з України - останні новини
Як повідомляв Главред, з початком війни в Україні, чоловікам було заборонено виїжджати за кордон для навчання. Однак, у 2024 році ця заборона була скасована, і тепер студенти чоловічої статі можуть навчатися в іноземних університетах. Крім того, викладачі українських вузів отримали можливість брати участь у міжнародних програмах підвищення кваліфікації та конференціях за кордоном.
Також, у Верховній Раді розглядається законопроєкт, який дозволить молодим українцям віком від 18 до 24 років вільно виїжджати за кордон для навчання в іноземних навчальних закладах.
Водночас, як стало відомо, ще одній категорії українців заборонять виїзд за кордон. З 3 березня Мінкульт призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України.
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Хто такий Олексій Гончаренко?
Олексій Гончаренко - український політичний та громадський діяч, депутат Верховної Ради України VIII й IX скл., член фракції Європейська Солідарність, член української делегації у ПАРЄ, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб.
У серпні -листопаді 2014 - голова Одеської обласної ради, депутат Одеської міської ради V й VI скл. (2006—2014), заступник голови Одеської міськради.
У 2005-2014 роках - член Партії регіонів, прибічник надання російській мові статусу державної в Україні.
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