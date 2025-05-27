В Україні можуть пом'якшити обмеження на виїзд за кордон: міністр розповів деталі

Мова йде про виїзд за кордон чоловіків віком до 25 років.

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В Україні можуть пом'якшити обмеження на виїзд за кордон / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН, Генштаб ЗСУ

Що відомо:

В Україні можуть пом'якшити обмеження на виїзд за кордон

Мова йде про чоловіків віком до 25 років

В Україні можуть пом'якшити правила виїзду для чоловіків. Депутати можуть розглянути можливість дозволу виїзду з України чоловікам віком до 25 років. Про це заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, повідомляє Телеграф.

Водночас варто акцентувати на тому, що це лише ідея, яка далека від рішення. Міністр вважає це хорошою ідеєю, адже це допоможе створити якісне середовище для молоді, яка виїхала за кордон. При цьому батьки насамперед піклуються про безпеку своїх дітей.

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Нині помітна тенденція, коли старшокласники виїжджають з України. Хтось повертається в країну, а інші залишаються там, продовжуючи вчитися онлайн в українських школах.

Лісовий не погоджується з повним закриттям кордонів.

"Є два підходи — ми чи лібералізуємо, чи даємо свободу. Це нейтрально протилежне рішення. Або ми просто закриваємо кордони всім. І мені з ціннісного погляду ближча таки лібералізація, довіра і свобода", — пояснив Лісовий.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Кабмін змінив порядок призову українців на військову службу під час мобілізації. Відтепер у реєстрах буде відображатися інформація про вручення повістки.

Своєю чергою командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков зробив гучну заяву. Він вважає, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років.

Водночас експерт сказав, скількох чоловіків можуть призивати щодня. Владислав Селезньов припустив, якими можуть бути темпи мобілізації в другій половині весни.

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Хто такий Оксен Лісовий? Оксен Лісовий — український учитель, організатор освіти, член ДФТГ, доцент (2015). Міністр освіти і науки України (від 21 березня 2023), Директор Національного центру "Мала академія наук України" (2010—2023). Заслужений працівник освіти України (2021). Лауреат Державної премії України в галузі освіти (2012), пише Вікіпедія.

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