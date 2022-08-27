В Україні дозволили виїжджати за кордон ще одній категорії чоловіків

Українським морякам дозволили виїжджати з країни / Колаж Фото УНІАН, freejournal.biz

Кабінет Міністрів України дозволив залишати країну ще однієї категорії чоловіків. Тепер виїжджати за кордон зможуть моряки. Таке рішення ухвалили сьогодні, 27 серпня. Про це заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

Варто зазначити, що Кабмін дозволив залишати країну тим чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден і продовжують працювати на суднах. Моряки зможуть виїхати з України тільки в тому випадку, якщо вони будуть їхати на роботу і це буде узгоджено з територіальним центром комплектування.

Також виїхати за кордон зможуть студенти (курсанти), яким необхідно пройти практичну підготовку на судні.

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"Україна - один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговому мореплавстві працює понад 100 тисяч українців. Таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків і збільшити надходження до бюджету", — заявив Шмигаль.

Українським морякам дозволили виїжджати з країни / скріншот

Зазначимо, нещодавно на сайті Офісу президента зареєстрували петиції про зняття обмежень щодо виїзду чоловіків за кордон. Найбільш обговорюваною категорією чоловіків, яким розглядають у Раді можливість виїзду за кордон під час воєнного стану були моряки.

"Найбільш відома категорія осіб, яких пропонують відпускати за кордон - це моряки, які виконують свої завдання або працевлаштовуються на іноземних торгових судах", - сказав нардеп Федір Веніславський.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

Раніше в Україні продовжили дію воєнного стану і терміни мобілізації майже до кінця осені - 21 листопада. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Документи вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський. "За" проголосували 328 народних депутатів.

Варто відзначити, що протягом цього часу військовозобов'язаним чоловікам і чоловікам призовного віку не можна залишати територію країни.

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