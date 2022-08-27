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"Вата в центрі Києва": у столиці продавчиня аптеки відмовилася обслуговувати клієнтку українською

27 серпня 2022, 16:03

Мовний скандал розгорівся в Аптеці оптових цін на вулиці Васильківській у центрі столиці. Фармацевти відмовилися продавати ліки та "прикривалися" ЗСУ.

Співробітниця аптеки відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою
Співробітниця аптеки відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою / Фото facebook.com/soloviova.nataly

В одній зі столичних аптек розгорівся скандал через те, що співробітниця відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою. При цьому фармацевт звинуватила відвідувачку в "війні проти власного народу" і відмовилася продавати їй ліки.

Інцидент стався в Аптеці оптових цін на вулиці Васильківській в центрі столиці. Киянка Наталія Соловйова розповіла про те, що сталося, в соцмережі Facebook.

"Заходжу я в аптеку, і переді мною дівчина замовляє термометр українською, фармацевт відповідає російською, і ось вони вже обидві говорять російською. Підходить моя черга. Я кажу номер замовлення і мені також відповідають російською. Я запитую у фармацевта, чи знає вона українську. Я була впевнена, що мені дадуть відповідь щось на кшталт "Не знаю, але вчу", скажуть щось суржиком, але нарвалася на повний треш. "Так, знаю. Але говорити не збираюся, тому що 40 років говорила російською. І буду говорити, як хочу", - написала жінка.

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Далі, за її словами, в розмову втрутилася україномовна співробітниця аптеки.

"І вони мені розповідають, що всі ЗСУ говорять російською і що весь Харків говорить і буде говорити російською, як і їхні засновники з того ж Харкова. Мої аргументи, що є закон і у нас війна, сприймалися з посмішкою. В кінці мені повідомили, що це я воюю зі своїм народом. Далі обидва фармацевта відмовляють продавати ліки і роблять це лише тоді, коли я починаю набирати 102. Для мене це повний треш... Я була впевнена, що мовні скандали мене оминуть, всі знають, наскільки я толерантна до російськомовних і сама часто переходжу на російську, але я реально не стикалася з таким нахабним ставленням до мови, до закону, до клієнта", - обурилася киянка.

Юрист і громадський діяч Андрій Смолій пізніше повідомив у Telegram, що після розголосу власники мережі вибачилися перед клієнткою, а продавчиню звільнили.

"Ось кричуща історія про україноненависників і вату в центрі Києва. Просто почитайте. Нечувано, що навіть після шести місяців масштабного вторгнення ці сволоти дозволяють собі порушувати закон і знущатися з людей" , – зазначив він.

'Вата в центрі Києва': у столиці продавчиня аптеки відмовилася обслуговувати клієнтку українською

Сама Соловйова також підтвердила, що їй подзвонила представниця аптеки, вибачилася за поведінку співробітників і розповіла, які компанія зробила кроки, щоб зробити неможливими подібні ситуації в майбутньому. А саме - російськомовної сторінки мережі аптек у Facebook вже не існує, сайт російською мовою поки не відкривається, а з усіма співробітниками у всіх містах будуть проведені інструктажі з обслуговування клієнтів українською мовою.

Як повідомляв Главред, в Одесі охоронець пологового будинку №7 накинувся на лідера місцевої рок-групи "Друже Музико" і педагога Максима Трубникова, який зайшов на територію закладу зі своєю трирічною дитиною. Охоронцю не сподобалося, що чоловік розмовляв українською мовою. Слід зазначити, що сталося це в День незалежності України.

Тим часом в одній зі шкіл Полтави розгорівся скандал. Вчителька біології та хімії під час дистанційних уроків розповідала учням про "звірства" захисників України з полку Азов та "правоту РФ щодо "ДНР/ЛНР". У липні педагога звільнили. Жінка не може виїжджати з міста без відома слідчого.

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