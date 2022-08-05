Чи можна чоловікові виїхати за кордон, якщо він знятий з військового обліку: прикордонники дали відповідь

Якщо чоловік знятий з військового обліку, чи може він виїхати за кордон - українські прикордонники дали офіційну відповідь на це важливе і актуальне питання.
Під час воєнного стану виїзд за межі України заборонений чоловікам у віці від 18 до 60 років ‒ навіть якщо у чоловіків стоїть у військовому квитку відмітка "знято з військового обліку". Про це повідомляють представники Держприкордонслужби.
Вищевказана відмітка аж ніяк не підтверджує повну непридатність до військової служби під час війни. А людям, які обмежено придатні у воєнний час, під час воєнного стану не можна перетинати кордон.
Крім того, прикордонники пояснили, що чоловік, дружина якого служить в українській армії, має право виїхати за кордон з дітьми, якщо ті не досягли 18-річного віку. Для перетину кордону необхідно свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб та довідку про службу в ЗСУ.
Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроєкт про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.
Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.
Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.
Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.
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