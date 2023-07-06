Вибили ворога при кратній меншості: фоторепортаж Главреда з Нескучного

Фотокор Главреда побував у звільненому селі разом з бійцями - вони показали школу, де окопалися росіяни.

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Бійці батальйону "Арей" УДА в Нескучному Донецької області / Фото: Главред

Жорсткі бої в Нескучному Донецької області не вщухали кілька днів. ЗСУ штурмували село групою з 70 піхотинців з батальйону "Арей" УДА. У той же час, росіян в селі виявилося більше 150. Попри кількісну перевагу, наші бійці вибили ворога з села. У росіян - мінус 12 убитими і пораненими, ще частина окупантів потонула при спробі перейти річку. З українського боку, на жаль, шість загиблих героїв.

Наш фотокореспондент разом з бійцями відвідав місцеву школу (те, що від неї залишилося), в якій окупанти створили міцний опорник. Вони прорили траншеї між класами, пробили в стінах бійниці, підготували запаси продовольства і снарядів. Але це їм не допомогло.

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