ЗСУ провели успішну операцію під Бахмутом і відтіснили окупантів - розвідка Британії

Бої за Бахмут тривають, хоча кількість атак російських військ порівняно з останніми тижнями скоротилася, повідомили в Міноборони Британії.

Бої за Бахмут тривають / Фото 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що ЗСУ відтіснили росіян від однієї з ліній постачання Бахмута. У ПВК Вагнер спостерігаються проблеми з особовим складом.

Як зазначається у зведенні британської розвідки, опублікованому в Twitter, бої за Бахмут тривають, хоча кількість атак російських військ порівняно з останніми тижнями скоротилася.

За даними британської розвідки, одним з ключових досягнень ЗСУ стала операція з відтіснення російських бойовиків групи "Вагнера" з маршруту 0506. Ця другорядна сільська дорога стала важливою лінією постачання для українських захисників. Група "Вагнер" раніше знаходилася в межах декількох сотень метрів від маршруту.

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При цьому 26 березня російські ЗМІ заявили, що "Вагнер" взяв під повний контроль заводський комплекс АЗОМ на північ від центру Бахмута.

"Проте, цей район, ймовірно, залишається спірним, як це було впродовж останніх двох тижнів", - йдеться у повідомленні.

Свіжа зведення Міноборони Великобританії / Фото twitter.com/DefenceHQ

У Міноборони Британії також додали, що нестача особового складу ПВК Вагнер перешкоджає наступальним зусиллям Росії в цьому секторі.

Бої за Бахмут

25 березня представник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий спростував повідомлення британської розвідки про те, що російська окупаційна армія нібито практично припинила свій наступ в районі Бахмута. Кількість ворожих атак на цьому напрямку дійсно зменшилася, але бої за місто досі тривають і цей напрямок залишається епіцентром бойових дій.

26 березня в районі Бахмута Донецької області підрозділи Збройних сил України змогли провести успішні контрнаступні дії. В результаті вдалих дій українських захисників північніше Бахмута вдалося відбити частину території вздовж траси Е40.

27 березня речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Збройним силам України вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку.

Якщо країні-агресору Росії вдасться захопити місто Бахмут у Донецькій області, то вона "продасть" це як свою перемогу Заходу, Китаю, Ірану, а також населенню РФ. Російський диктатор Володимир Путін у разі падіння Бахмута може сприйняти це як слабкість українців та почати ще сильніше тиснути, вважає президент України Володимир Зеленський.

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