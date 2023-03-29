УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

ЗСУ провели успішну операцію під Бахмутом і відтіснили окупантів - розвідка Британії

29 березня 2023, 11:06
Бої за Бахмут тривають, хоча кількість атак російських військ порівняно з останніми тижнями скоротилася, повідомили в Міноборони Британії.
Бахмут, війна в Україні
Бої за Бахмут тривають / Фото 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що ЗСУ відтіснили росіян від однієї з ліній постачання Бахмута. У ПВК Вагнер спостерігаються проблеми з особовим складом.

Як зазначається у зведенні британської розвідки, опублікованому в Twitter, бої за Бахмут тривають, хоча кількість атак російських військ порівняно з останніми тижнями скоротилася.

За даними британської розвідки, одним з ключових досягнень ЗСУ стала операція з відтіснення російських бойовиків групи "Вагнера" з маршруту 0506. Ця другорядна сільська дорога стала важливою лінією постачання для українських захисників. Група "Вагнер" раніше знаходилася в межах декількох сотень метрів від маршруту.

відео дня

При цьому 26 березня російські ЗМІ заявили, що "Вагнер" взяв під повний контроль заводський комплекс АЗОМ на північ від центру Бахмута.

"Проте, цей район, ймовірно, залишається спірним, як це було впродовж останніх двох тижнів", - йдеться у повідомленні.

Свіжа зведення Міноборони Великобританії
Свіжа зведення Міноборони Великобританії / Фото twitter.com/DefenceHQ

У Міноборони Британії також додали, що нестача особового складу ПВК Вагнер перешкоджає наступальним зусиллям Росії в цьому секторі.

Бої за Бахмут

25 березня представник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий спростував повідомлення британської розвідки про те, що російська окупаційна армія нібито практично припинила свій наступ в районі Бахмута. Кількість ворожих атак на цьому напрямку дійсно зменшилася, але бої за місто досі тривають і цей напрямок залишається епіцентром бойових дій.

26 березня в районі Бахмута Донецької області підрозділи Збройних сил України змогли провести успішні контрнаступні дії. В результаті вдалих дій українських захисників північніше Бахмута вдалося відбити частину території вздовж траси Е40.

27 березня речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Збройним силам України вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку.

Якщо країні-агресору Росії вдасться захопити місто Бахмут у Донецькій області, то вона "продасть" це як свою перемогу Заходу, Китаю, Ірану, а також населенню РФ. Російський диктатор Володимир Путін у разі падіння Бахмута може сприйняти це як слабкість українців та почати ще сильніше тиснути, вважає президент України Володимир Зеленський.

Інші новини:

війна в Україні Бахмут новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:52

"Трагедія виродка в тому, що він свого каліцтва не розуміє": Кіркорова спустили з небес на землю

10:44

Від отриманих на війні ран загинув чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов

10:35

"Пора серйозно сприймати дії двох психопатів": США мають присікти плани РФ щодо "ядерки" в РБ – СанніковВідео

10:35

Список ліків, які не можна буде купити в Україні з 1 квітня без рецепта - МОЗВідео

10:15

1,5 мільйона переглядів на TikTok: хитра корова придумала, як уникнути доїння і стала зіркою мережіВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:12

Чому 1 квітня категорично не можна пригощати хлібом: прикмети і заборониВідео

10:07

За вбивство 5-річної дитини сів на 18 років: у РФ з почестями поховали "вагнерівця"

09:46

Гороскоп на завтра 1 квітня 2023: Козерогам - розрив відносин, Рибам - неприємне заняттяВідео

09:45

Баффі не впізнає: як виглядає Енджел, вампір з серіалу "Баффі - переможниця вампірів", зараз

Реклама
09:32

ЗСУ уникнули оточення: аналітики ISW розповіли про ситуацію в БахмутіВідео

09:32

Під Бахмутом ліквідували "вагнерівця" - колаборанта з Криму, його батько - лютий шанувальник Путіна

09:15

"Війна закінчиться раптово": астролог вказав найуспішніші дати для контрнаступу ЗСУВідео

09:09

Страсті за штучним інтелектомПогляд

09:01

Впізнати складно, повірити неможливо: як зірки Голлівуду виглядають без макіяжу

08:56

В Україні сім'ям з дітьми видадуть по 7 тисяч грн: хто має правоВідео

08:50

Гороскоп на сьогодні 31 березня 2023: Тельцю - катастрофа, Дівам - вигорання

08:46

"Вагнерівець" повернувся з України в рідне село та вбив пенсіонерку: Пригожин заступився за найманця

08:23

НАТО планує надати Україні все необхідне для контрнаступу – Білий дімВідео

08:22

У спальню, на кухню і навіть в туалет: чому кішки "переслідують" своїх господарівВідео

07:58

Гороскоп на квітень для всіх від Влада Росса: Близнюкам щаститиме, Стрільцям доведеться напружитисяЕксклюзив

Реклама
07:53

Вперше в історії США: суд вирішив пред'явити звинувачення експрезиденту Дональду Трампу

07:45

Окупант застрелив 12-річного хлопчика: російський полонений розповів жахливу історіюВідео

07:16

Парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО

06:53

Простіше вступити в НАТО, ніж вести переговори про ядерний статусПогляд

06:41

Вночі окупанти вдарили ракетами по Харкову і Запоріжжю: що відомо на даний моментВідео

06:25

Гороскоп на квітень 2023 для Стрільців: гроші, вигідна співпраця та нове коханняВідео

05:30

Що потрібно, щоб абрикос плодоносив: поради, які повинен знати кожен садівник

03:40

Точно повинна бути в кошику на Великдень 2023: недорогий рецепт домашньої ковбасиВідео

03:37

Гороскоп на квітень 2023 для Терезів: несподіваний прибуток, популярність і нові висотиВідео

03:20

4 знака зодіаку чекає грандіозний успіх у квітні: гроші потечуть рікоюВідео

03:03

"Цискарідзе знепритомнів": Волочкова без топа показала залишки свого талантуВідео

02:35

Відома українська стрибунка покрутила округлими сідницями в мікрошортиках

02:05

Військовий експерт пояснив, чого хоче домогтися РФ ядерним шантажемВідео

01:30

Гурманів здивує неймовірний смак: що таке ковбаса сальтисон і як приготувати

01:00

Кому зі знаків зодіаку байдужа чужа думка: вони про це ніколи не думають

00:10

Кремль не зміг захопити Україну, бо допустив 4 помилки - британські аналітикиВідео

30 березня, четвер
23:22

Гороскоп на квітень 2023 для Скорпіонів: що принесе сонячне затемнення та ретроградний МеркурійВідео

23:11

В Україні гримлять вибухи: Харків атакований ракетами, летять "Шахеди"Відео

23:10

У Британії покроково пояснили дії Кремля в разі "взяття Києва за 3 дні" і до чого тут МедведчукВідео

22:45

Соковитий бекон і хрустка скоринка: як смачно посмажити сало з прошарком

Реклама
22:37

"Серйозний, вдумливий": Андрій Макаревич показав наймолодшого сина від молодої дружини

22:11

Перетворилася на "голе" поле: супутник зафіксував спорожнілу базу окупантів біля кордону з УкраїноюВідео

21:37

Приховану лампу потрібно знайти всього за 7 секунд: нова оптична ілюзія приголомшила світВідео

20:44

ЗСУ ліквідували Володимира Соловйова

20:44

Тягнули у підвал та щодня ґвалтували: ідентифіковані окупанти, які жорстоко знущались з українкиВідео

20:41

Лана Дель Рей виходить заміж через пару місяців після знайомства з нареченим - ЗМІ

20:23

Віталій Портников. Чому Паша Мерседес погрожує ЗеленськомуВідеоблоги

19:55

Є одна умова: Польща погоджується допустити російських спортсменів до своїх змаганьВідео

19:53

Не тільки танки Leopard: Німеччина передала Україні величезну кількість військової технікиВідео

19:49

Управління майном Лаври перейшло до держави, а суд відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП - ТкаченкоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти