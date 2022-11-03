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Вибили окупантів: ЗСУ підняли прапор України ще в одному селі на Херсонщині

3 листопада 2022, 23:26

На відео можна помітити, як військовий піднімає український прапор над будівлею в Херсонській області.

Війна в Україні
Війна в Україні / 93-тя ОМБр Холодний Яр, скріншот

Українські військові звільнили нове село на Херсонському напрямку.

Так, бійці ЗСУ підняли прапор України над селом Мала Сейдеминуха в Херсонській області.

Відео опублікувала в Facebook 61 окрема піхота Степова бригада.

На відео можна помітити, як військовий піднімає український прапор над будівлею.

село в Херсонській області
ВСУ піднімають прапор

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. ВСУ деокупували населений пункт Високопілля.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

Відзначимо, 2 жовтня в соцмережах повідомили про звільнення села Хрещенівка в Херсонській області. Офіційно в ЗСУ ці дані не підтвердили, але начальниця прес-центру ОК Південь Наталія Гуменюк заявила, що "успіхи є".

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