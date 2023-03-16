В'ятрович пояснив, чому окупанти продовжують наполегливо довбати по Україні ракетами

Російська тактика зараз виглядає "дивною", оскільки очевидно, що домогтися енергетичного колапсу в Україні РФ вже не зможе.

Володимир В'ятрович прокоментував ракетні обстріли України окупантами / Фото УНІАН

Російські окупанти продовжують здійснювати масовані ракетні атаки на Україну попри те, що домогтися блекауту у них не виходить. Історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що РФ не припиняє свої спроби через певну інерцію в ухваленні рішень.

За його словами російська тактика, спрямована на знищення української інфраструктури, зараз виглядає "дивною", оскільки вже очевидно, що того результату, який міг бути досягнутий взимку — привести до енергетичного колапсу — Росія вже не отримає.

"Тут простежується певна інерція в ухваленні рішень. Росії це властиво, враховуючи те, що це дуже вертикалізована система, тому рішення після ухвалення довго доходить до виконавця. Навіть якщо обставини зміняться, імовірність того, що рішення оперативно буде змінено, дуже невисока", - сказав В'ятрович в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Можливо, росіянам досі здається, що Україну вдасться загнати в блекаут, зламавши українську енергетичну систему.

"Крім того, схоже, росіяни відчувають нові способи атак. Тому що нічна атака 8-9 березня була не лише масштабною, але і дуже різноманітною за видами використаних ракет. Такого дуже давно не було", - сказав В'ятрович.

Також він прокоментував ракетний удар по Україні 9 березня. В'ятрович припустив, що обстріл був приурочений не до 8 березня, Міжнародного жіночого дня, а до дня народження Тараса Шевченка дев'ятого числа.

"Спільні свята з Росією слід забувати, тому що ця спільність використовується нею для того, щоб доводити ключову тезу російської пропаганди: українці та росіяни – один народ. Навіть такий незначний елемент як той, що 8 березня і по Москві, і по Києву бігають чоловіки за букетиками, дає певні підстави говорити, що ми є одним народом", - зазначив історик.

Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресор Росія масово атакувала Україну ракетами в ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Подекуди вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях і Києві були "прильоти".

У столиці через ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% були без опалення.

Відомо про шістьох загиблих. П'ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. Також є постраждаліта руйнування.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 і Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.

Інші новини: