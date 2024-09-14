Другий міст за два дні: росіяни зруйнували шляхопровід 'Східний' у Покровську - МВА

Російські війська завдали кілька ударів по Покровську, внаслідок чого повністю знищили міст, розповіли в МВА.

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Росіяни зруйнували міст "Східний" біля Покровська / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram-канали

Російські війська кілька разів обстріляли Покровськ у Донецькій області. Ворог зруйнував другий міст за останні два дні - міст "Східний". Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація у Telegram.

За даними адміністрації, протягом останньої доби окупанти неодноразово обстрілювали місто. Росіяни били по транспортній інфраструктурі Покровська та приватному сектору.

"13 вересня о 05.40 внаслідок влучання у шляхопровід "Східний" були пошкоджені його опори, адміністративні будівлі та енергетичні обʼєкти", - йдеться у повідомленні. відео дня

Крім цього, близько 22:30 ворог завдав чергового удару, який повністю зруйнував міст. Наразі рух шляхопроводом неможливий.

"Вчора ввечері, внаслідок атаки FPV-дрона пошкоджено 2 домогосподарства у приватній забудові міста. Обставини події зʼясовуються", - додали в МВА.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Ситуація в Покровську - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти перекинули регулярні підрозділи повітряно-десантних військ і новітню важку техніку на Покровський напрямок, повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький. За його словами, ворог намагається обійти Покровськ з флангів, адже через опір Сил оборони України не зміг розвинути наступ в лоб.

У Покровську через російські обстріли припинено водопостачання, відновити його наразі неможливо, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. Також росіяни зруйнований Дмитрівський міст.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський говорив, що ситуація на Покровському напрямку за останні кілька днів "була кращою". Проте важливо дочекатися остаточної стабілізації ситуації, щоб робити висновки.

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