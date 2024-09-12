"Дуже великі втрати": РФ змінює напрямки штурмів біля Покровська – офіцер НГУ

Армія РФ зараз діє за стандартною тактикою і намагається обходити населені пункти з флангів, каже Олександр Рясний.

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Бійці НГУ на фронті дають відсіч ворогу / Колаж: Главред, Фото: Facebook/NGUmainpage, ЦСН НГУ

Офіцер 15-ї бригади оперативного призначення НГУ Олександр Рясний заявив про те, що на певних ділянках Покровського напрямку просування армії країни-агресора РФ зупинено.

Як наголосив він в ефірі "Радіо Свобода", динаміка штурмових дій противника не знизилася, проте можна помітити тенденцію зниження активності ворожої піхоти.

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"Тому і їхнє просування на певних ділянках зупинено. Протягом приблизно п'яти діб просування противника немає. У смузі 15-ї бригади противник заблокований, ми його не допускаємо і він не просувається. Піхота противника не так активно йде на штурми. Вони зазнають дуже великих втрат і змушені підтягувати резервні частини та поповнення своїх підрозділів", - зазначив український офіцер.

За словами представника Нацгвардії, армія РФ зараз діє за стандартною військовою тактикою і намагається обходити населені пункти з флангів. Зокрема, окупаційна армія намагається це зробити в районі населеного пункту Українськ, що північніше Курахового.

Водночас співрозмовник попередив про те, що захоплення ворогом Українська спричинить низку суттєвих проблем як у тактичному, так і стратегічному плані.

"Але поки що я бачу, що противник намагається обходити населені пункти з флангів, це його тактика, яку можна спостерігати найближчим часом майже на всіх напрямках. Тобто як за стандартом, як написано у всіх військових підручниках. Але всі зусилля зараз спрямовані на те, щоб не допустити вклинення, тому, я думаю, їм буде це важко зробити", - додав Рясний.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що під Покровськом РФ пішла в наступ із купою бронетехніки. Востаннє ворог проводив подібні штурмові дії із застосуванням такої кількості техніки в ніч з 1 на 2 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Покровськ залишився без води: окупанти зруйнували фільтрувальну станцію і міст. Ситуація в Покровську складна і "найближчим часом краще не стане".

Як повідомлялося раніше, Міністерство оборони США оцінює ситуацію навколо Покровська як продовження запеклих боїв і зазначає, що місто не перебуває під контролем російських військ, попри заяви російської пропаганди.

/ Главред

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