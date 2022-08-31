Криваві розбірки окупантів у Херсоні: п'яні контрактники розстріляли ФСБшників

В результаті троє окупантів вбиті і двоє поранені, а ще один подався в біга.
У тимчасово захопленому Херсон російські військовослужбовці і співробітники ФСБ РФ влаштували смертельну перестрілку.
В результаті троє окупантів вбиті і двоє поранені. Про це пише Yahoo News з посиланням на звіт, підготовлений військовим слідчим відділом Слідчого комітету Росії по Чорноморському флоту.
Розбірки між окупантами сталися 19 червня, коли четверо співробітників ФСБ — Ігор Якубинський, Сергій Привалов, Бородін Д.А., і ще один службовець, ім'я якого не називається, — увійшли в кафе на вулиці Ушакова, і виявили там двох контрактників, сержанта Сергія Обухова і молодшого сержанта Ігоря Судина, які розпивали спиртні напої.
Після того, як ФСБшники зробили зауваження контрактникам, Обухів дістав пістолет і вистрілив у підлогу. Привалов спробував вихопити у нього пістолет, після чого Судін, що "знаходився позаду Обухова", почав стріляти з автомата АК-74, а Привалов і Якубинський відкрили вогонь у відповідь.
Обухів, Привалов і Якубинський, згідно з документами, "загинули на місці", а Бородін І Судін були "госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості в Федеральний військово-морський клінічний госпіталь № 1427 Міноборони Росії, розташований в Севастополі". Четвертий співробітник ФСБ, особа якого не вказана в документах, зник з місця події.
Видання також публікує документи розслідування перестрілки рашистів у Херсоні.
Раніше повідомлялося про те, що на території Запорізької області окупанти влаштували п'яні розбірки. Чеченці і буряти напилися і влаштували перестрілку між собою.
Все це сталося цього тижня на території Токмацького ковальсько-штампового заводу. Конфлікт між бурятами і чеченцями виник на національному ґрунті.
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