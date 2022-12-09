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Трибунал для Лукашенка: Білорусь є співучасницею агресії РФ - Чорновіл

9 грудня 2022, 15:11
"Верхівка" Білорусі може однозначно потрапити під юридичну відповідальність, впевнений Тарас Чорновіл.
Чорновіл, Лукашенко
Тарас Чорновіл впевнений у відповідальності Олександра Лукашенка за злочини в Україні / УНІАН

Незважаючи на допомогу білоруського режиму російським окупантам у війні, в Україні поки немає серйозної юридичної, міжнародної або хоча б внутрішньої ініціативи щодо притягнення військових злочинців з Республіки Білорусь до відповідальності за злочини проти людяності.

Про це заявив політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл в інтерв'ю Главреду.

"Для серйозних юристів не є великою проблемою визначити в умовах, коли білоруська армія не перетнула український кордон, хто конкретно винен у злочинах проти України. Чи винні місцеві офіцери та генерали? Очевидно, що ні, і їх толком нема за що залучати. Але чи винні командувачі - їх міністр оборони, керівник Радбезу, сам Лукашенко та інші високопоставлені особи в тому, що білоруська територія була свідомо надана для нападу на Україну? Безумовно, винні. І "верхівка" Білорусі може однозначно потрапити під юридичну відповідальність або в рамках відповідальності російської сторони за цю агресію як її співучасники, або в рамках окремих процесів, де буде відділятися їх роль", - підкреслив експерт.

Він переконаний в тому, що ті, хто хоч якимось чином мають відношення до перебування армії РФ в Білорусі, є військовими злочинцями.

"Вище політичне керівництво і вище регіональне так само є такими, але для цього потрібно проводити відповідні юридичні дії вже зараз. Головним їх ініціатором має бути Україна - навряд чи хтось інший сьогодні може це ініціювати. Макрон ініціював, щоб судовий процес проти російських керівників відбувся за допомогою Франції, але Білоруссю ніхто не буде займатися. Теоретично можна припустити, що ті, хто натерпівся примх диктатора - наприклад, президенти Польщі або Литви - висунуть таку ініціативу, але все одно ймовірність цього не надто висока, тому що до моменту їх прямого вторгнення і здійснення прямих військових злочинів на території України презумпція міжнародного права про злочини проти людяності розмита. І тому Україна, яка стала безпосередньою жертвою, має повну юридичну територіальність для такої ініціативи", - додав Чорновіл.

Раніше Чорновіл заявив про те, що рівень злочинів президента РФ Володимира Путіна, який розв'язав війну проти України - це злочини проти людяності.

"Безпосередньо організатори тих злочинів і натхненники, а не відповідальні за якісь окремі елементи, повинні отримати гарантоване довічне ув'язнення",-підкреслив він.

Співрозмовник вважає, що інші варіанти на трибуналі просто нереалістичні: "менші терміни таким людям навряд чи можуть бути винесені".

Читайте більше:

Тарас Чорновіл Олександр Лукашенко війна Росії та України
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