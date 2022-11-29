"РФ хоче зруйнувати інфраструктуру України перед зимою": Столтенберг забив на сполох серед партнерів

Столтенберг заявив, що РФ хоче зруйнувати інфраструктуру України перед зимою/ Reuters, Telegram

Країна-агресорка Росія продовжить свої спроби зруйнувати інфраструктуру України напередодні зими. Таким чином російський диктатор хоче використати зиму як зброю проти українців. Тому Україна та її союзники мають бути готовими до таких спроб РФ.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Бухаресті у понеділок, 28 листопада. Він зазначив, що світ повинен бути готовим до того, що Росія й далі атакуватиме українські міста.

"Путін намагається зруйнувати енергетичну й газову інфраструктури та зупинити надання базових послуг українцям. Чинячи так на початку зими, він демонструє, що хоче використати зиму як зброю проти України", – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що такі плани РФ є жахливими, і закликав бути готовими до подальших атак.

Генсек НАТО нагадав, що країни-члени Альянсу посилили військову підтримку України після масованих ракетних атак РФ на українські об'єкти критичної інфраструктури. Він зазначив, що потрібно поставляти більше систем ППО, щоб "допомогти Україні захиститися від такого жахливого типу війни".

Раніше Столтенберг заявив, що завдання демократичних країн зробити так, щоб Україна перемогла у війні з Росією. Якби РФ виграла розв'язану проти України війну, Володимир Путін та "інші деспоти" продовжували б застосовувати насильство для досягнення своїх цілей.

Нагадаємо, російські окупанти, ймовірно, готуються завдати нового масованого ракетного удару по Україні цього тижня. Такі дії, найімовірніше, будуть спрямовані на те, щоб підтримати недавній темп ударів, а не наростити його. Як йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (SW), РФ все ж продовжує відчувати обмеженість свого ракетного арсеналу.

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