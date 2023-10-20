Скандальна Монтян обізвала Путіна матом і розповіла правду про захоплення Криму

Монтян зізналася, що Москва сфальсифікувала результати "референдуму" в Криму.

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Тетяна Монтян обізвала Путіна / Колаж: Головред, фото: скріншот з відео

Скандальна адвокатка та зрадниця України Тетяна Монтян різко перевзулась і дуже жорстко обізвала російського диктатора Володимира Путіна. Вона розкритикувала його за те, що він наважився захопити український Крим. Відео з її гучними висловлюваннями вже розлетілися в Мережі. Варто відзначити, що це старе відео.

Вона прямо каже, що Путін навмисно вирішив "відтяпати" частину України і в його намірах не було "благої мети", щоб "захистити" кримчан від "поганого" НАТО.

"Якби Путін не був таким дурним [нецензурно] (поганою людиною - Главред) , цього б всього не було. Його ніхто не змушував віджимати цілий Крим. Якщо він уже так боявся, що увійде НАТО - ну візьми ти Севастополь під свій контроль, не анексуй: "Ми ось тут посидимо, поки в Києві не з'явиться більш здібний уряд". І претензій не було б ніяких. Але ні, дуже захотілося Крим", - ще здорово казала Монтян. відео дня

Вона визнавала, що всі результати так званого референдуму за "приєднання Криму до РФ" були сфальсифіковані Москвою. Монтян на той момент спрогнозувала, що Україна не віддасть Криму просто так і за нього боротиметься. Вона розуміла, що війна торкнеться окупантів та колаборантів у Криму.

"Ніхто не ходив на референдум... Це все казки. У Севастополі так, там за Росію, а решта Криму - аж ніяк. Вони зараз радіють, що там немає війни, їх не бомблять. Але зачекайте, хлопці, ще не вечір", - казала Монтян.

Дивіться відео із заявою Тетяни Монтян:

Монтян жорстко обізвала Путіна / фото: скріншот

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що скандальна Монтян на Раді безпеки ООН назвала Україну "колонією колективного Заходу" . Вона заявила, що Київ ніколи не збирався виконувати Мінські угоди, а лише брав перерву, щоб зміцнити армію та спробувати відбити самопроголошені "ЛНР" та "ДНР" силою.

Пізніше російський пропагандист Володимир Соловйов в істериці відчхвостив зрадницю Монтян . Його покоробило після повідомлень зрадниці України та звинуватив її у використанні "термінології укронацистів".

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