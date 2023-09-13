Захарова епічно зганьбилася безглуздими погрозами Україні за удари по Кримському мосту

Марія Захарова повторила верескливі погрози російської пропаганди щодо "жорсткої відповіді" і "відплати".

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Наталія Гуменюк і Марія Захарова / Колаж: Главред, Фото: Military Media Center, скріншот

Прессекретар vіністерства закордонних справ країни-агресора РФ Марія Захарова зробила безглузду заяву з погрозами на адресу України.

При цьому вона зганьбилася, кілька разів назвавши керівника об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк чоловіком в ході брифінгу на Східному економічному форумі.

При цьому Захарова повторила верескливі погрози російської пропаганди щодо "жорсткої відповіді" і "відплати" за руйнування Кримського моста.

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"Кілька днів тому речник українського військового угруповання "Південь" Гуменюк заявив, що біля Кримського мосту залишилося дуже мало часу. Він зазначив, що ЗСУ будуть "працювати і далі"... добивати, мабуть, міст", - заявила вона.

Захарова знову повторила російську мантру про те, що нібито РФ дасть жорстку відповідь за удари по Кримському мосту: "Nим, хто виношує подібні плани проти нашої країни, від відплати не сховатися".

Раніше Захарова з піною у рота вибухнула погрозами через атаки на Керченський міст. Забувши про те, які злочини окупанти скоюють проти мирних українців, Захарова цинічно заявила, що Кримський міст, мовляв, є цивільним об'єктом.

Нагадаємо, раніше у ВМС України натякнули на нові удари по Кримському мосту. РФ охороняє Кримський міст дуже щільно, задіяно понад 10 одиниць корабельного складу.

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