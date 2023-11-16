Сніг та 5-градусний мороз: в Україну вривається циклон

Погода в Україні 16 листопада буде дощовою. У багатьох областях синоптики прогнозують сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптика Наталки Діденко, у цей день буде відчуватись вплив циклону Linus. Він принесе сильний вітер південно-східного напрямку.
Погода 17 листопада
В Україні 17 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг у західних, східних та північно-східних областях. Там також очікується мокрий сніг. Вітер в цей день буде північно-західний з переходом на південно-східний, швидкість 7-12 м/с. В Карпатах синоптики прогнозують сніг та 5 градусів морозу.
"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 0-5° тепла, у південних областях та на Закарпатті 4-9° тепла, на півдні Одещини до 13°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить 0
За даними meteoprog, 17 листопада Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Волинської області. Там температура повітря опуститься до 0-5 градусів тепла. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 7-10 градусів тепла.
Погода 17 листопада у Києві
У Києві 17 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкість 7-12 м/с.
"Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Якою може бути погода в Україні взимку
Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.
Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.
Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.
Вас також зацікавить:
- Вдарить 14-градусний мороз: коли Україну буде засипати снігом
- Буде мокрий сніг та вітер: Україну накриває зимова погода
- Зима вразить аномальними температурами: до чого готуватися українцям