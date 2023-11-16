Сніг та 5-градусний мороз: в Україну вривається циклон

Синоптики прогнозують сніг не лише в Карпатах, а й на території інших областей.

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Прогноз погоди в Україні на 17 листопада / фото: pexels

Погода в Україні 16 листопада буде дощовою. У багатьох областях синоптики прогнозують сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптика Наталки Діденко, у цей день буде відчуватись вплив циклону Linus. Він принесе сильний вітер південно-східного напрямку.

Прогноз погоди в Україні на 17 листопада / фото: ventusky

Погода 17 листопада

В Україні 17 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг у західних, східних та північно-східних областях. Там також очікується мокрий сніг. Вітер в цей день буде північно-західний з переходом на південно-східний, швидкість 7-12 м/с. В Карпатах синоптики прогнозують сніг та 5 градусів морозу.

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"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 0-5° тепла, у південних областях та на Закарпатті 4-9° тепла, на півдні Одещини до 13°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 0

За даними meteoprog, 17 листопада Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Волинської області. Там температура повітря опуститься до 0-5 градусів тепла. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 7-10 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 17 листопада / фото: meteoprog

Погода 17 листопада у Києві

У Києві 17 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкість 7-12 м/с.

"Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 17 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

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