РФ зменшила кількість авіаударів по Авдіївці: у ЗСУ розказали про складну ситуацію

Водночас у ЗСУ зазначили, що ситуація на фронті не змінилася, окупанти продовжують штурмувати позиції.

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Окупанти зменшили кількість авіаударів в Авдіївці / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупанти зменшили активність авіації на Авдіївському напрямку. Однак ситуація дуже напружена. Про це в ефірі телемарафону заявив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Протягом доби окупанти завдали 9 авіаударів. На Мар’їнському напрямку окупанти невеликими групами штурмують позиції українських військових.

"На Авдіївці також, можна сказати, ситуація по активності ворога залишається десь такою самою. Єдине, що він зменшив кількість авіаударів. Це може бути пов’язано як з якоюсь, можливо, нестачею зброї, але дуже великий вплив мають погодні умови, а також вміння російських пілотів застосовувати певне озброєння в таких метеоумовах", – сказав Штупун. відео дня

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, як стало відомо, Авдіївка в напівоточенні з 3-х сторін. Російська армія намагається виманити українську артилерію ціною своїх же життів. Окупанти проводять точкові атаки, але щоденні. Загарбники здійснюють штурми переважно піхотою. Вони в різні дні намагаються штурмувати різні позиції.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що Росія готує ще потужнішу атаку на Авдіївку. Водночас він стверджує, що українські сили міцно тримають лінію оборони.

У розвідці Естонії дали тривожний прогноз через ситуацію в Авдіївці. Там зазначили, що ситуація, яка склалася на фронті, може призвести до "падіння" міста.

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