Вся 40-мільйонна країна повинна зустрічати ворога у разі вторгнення РФ – Галушкін

Спротив повинні чинити не лише українські військові, а й усі громадяни, вважає головнокомандувач Сил територіальної оборони ЗСУ.
У разі вторгнення Росії в Україну армія ворога повинна наткнутися на широкий спротив – не лише з боку військових Збройних сил України, а й з боку простих громадян.
Про це сказав головнокомандувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін в ефірі програми "Перші особи". Він зазначив, що поставив перед собою таке завдання.
"Вважаю, що ворога повинні зустрічати не Збройні сили України та інші сили безпеки та оборони, а вся 40-мільйонна країна", – заявив Галушкін.
Він зазначив, що про всеохоплюючий спротив, який повинен бути в країні у разі військового вторгнення ворога, йдеться у законі "Про основи національного спротиву". Також він наголосив, що президент України Володимир Зеленський поставив перед ним завдання, щоб що Сили територіальної оборони у державі дуже швидко набули своїх спроможностей.
Про що йдеться у законі про національний спротив
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла Закон "Про основи національного спротиву" 16 липня 2021 року, 29 липня його підписав президент України Володимир Зеленський.
Закон набув чинності з 1 січня 2022 року. Також 1 січня командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України призначили Юрія Галушкіна.
Документ:
- регулює розвиток територіальної оборони в Україні,
- передбачає організацію національного опору,
- передбачає запровадження загальновійськової підготовки українців.
Загроза вторгнення Росії
Президент США Джо Байден заявив про те, що є всі підстави очікувати нападу Росії на Україну в "найближчі кілька днів". Також Байден стверджує, що у нього є інформація про ймовірність проведення РФ "операції під чужим прапором". Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може вдатися до провокації для вторгнення в Україну.
При цьому у Міноборони Великої Британії опублікували карту ймовірного вторгнення Росії в Україну. У повідомлення відомства наголошується, що на кордоні з Україною спостерігається потужна присутність російських військ, яка дозволяє Кремлю почати війну без попередження.
Пізніше видання The Washington Post з посиланням на неназваних чотирьох чиновників написало, що оголошене Росією відведення військ від кордону з Україною було навмисним прийомом, щоби ввести в оману США та інші держави. Насправді РФ може готувати провокацію із застосуванням хімічної зброї.
Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність "глобального документа" з пунктами про безпеку для України, який би підписали в тому числі РФ і США.
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