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ЗСУ знищили склад з боєприпасами армії РФ: відео ювелірної роботи артилерії

19 квітня 2022, 13:51

Загарбникам не вдалося замаскувати свій склад посеред лісу – там його знайшли та оперативно знищили захисники України.

ЗСУ знищили склад з боєприпасами армії РФ/ Скрін з відео

Українські військові знищили склад з боєприпасами російських окупантів, який ті намагалися заховати посеред лісу.

Про це повідомили у пресслужбі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади у Facebook, водночас оприлюднивши відео ювелірної роботи захисників України.

"Ось такий сучасний вигляд знищеного російського складу боєприпасів на нашій території. Це робота артилерії Едельвейсів. Святковий пікнік до Великодня вдався на славу! Найсмачніше вже підсмажене та знищене!", – йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що росіянам не вдалося сховати склад посеред лісу.

"Операція "маскування" від непрошених гостей провалилась, не почавшись. Лузери вони в крові лузери. Кадри, які по-справжньому надихають", – додали у пресслужбі бригади.

Раніше повідомлялося, що десантники армії України розтрощили та знищили бронегрупу одного з підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС Російської Федерації з міста Томськ.

Нагадаємо, російська армія пішла на загострення на Донбасі, ситуація важка. Однак Збройні сили України обороняються і вже відбили ворожий наступ у Рубіжному та Попасній. У противника десятки загиблих. Вночі кількість обстрілів збільшилася, але військам РФ прорватися не вдалося. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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